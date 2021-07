Rozpoczął się 74. festiwal filmowy w Cannes

Światowa premiera musicalu "Annette" Leosa Caraxa - o śpiewaczce operowej i komiku stand-upowym, których życie odmieniają narodziny córki, zainaugurowała we wtorek wieczorem 74. festiwal filmowy w Cannes. Laureata Złotej Palmy poznamy 17 lipca.

Pedro Almodovar, Jodie Foster i Bong Joon-ho na uroczystym otwarciu festiwalu w Cannes /Stephane Cardinale - Corbis/Corbis /Getty Images

Podczas gali, zorganizowanej w Grand Theatre Lumiere, Jodie Foster odebrała z rąk Pedro Almodovara Honorową Złotą Palmę za całokształt twórczości. Amerykańska artystka po raz pierwszy pojawiła się na canneńskim festiwalu jako trzynastolatka. Było to w maju 1976 r., kiedy "Taksówkarz" Martina Scorsese otrzymał Złotą Palmę. Honorową nagrodę przyznano jej po 45 latach za "łączenie wysokich standardów z popularnością".

"Jodie dzieli swój czas między aktorstwo (zagrała blisko 50 ról) i reżyserię (zrealizowała cztery filmy fabularne). Na swoim koncie ma dwa Oscary - z 1989 r. za 'Oskarżonych' Jonathana Kaplana i z 1992 r. za 'Milczenie owiec'" Jonathana Demme'a. Na planach spotykała się z takimi legendami branży jak Robert de Niro, Anthony Hopkins, Mel Gibson, Denzel Washington, David Fincher i Alan Parker" - przypomnieli twórcy festiwalu.

Kolejnym gościem specjalnym uroczystości był Bong Joon-ho, laureat Złotej Palmy z 2019 r. za "Parasite". W środę południowokoreański reżyser spotka się z publicznością, której opowie o swojej drodze twórczej, miłości do kina i inspiracjach.

W trakcie wieczoru zaprezentowano także jury konkursu głównego, którego przewodniczącym został amerykański reżyser, scenarzysta i aktor Spike Lee. Znaleźli się w nim: francusko-senegalska reżyserka i scenarzystka Mati Diop, kanadyjsko-francuska piosenkarka Mylene Farmer, amerykańska aktorka Maggie Gyllenhaal, austriacka reżyserka i scenarzystka Jessica Hausner, francuska aktorka Melanie Laurent, brazylijski reżyser, producent i scenarzysta Kleber Mendonca Filho, francuski aktor Tahar Rahim oraz południowokoreański aktor Song Kang-ho.

Festiwal oficjalnie zainaugurował pokaz musicalu "Annette" Leosa Caraxa, jednego z pretendentów do Złotej Palmy. To pierwszy anglojęzyczny film w dorobku reżysera, który w przeszłości prezentował w canneńskim konkursie głównym "Polę X" (1999) i "Holy Motors" (2012). Za drugi obraz został doceniony Nagrodą Młodych. Bohaterami najnowszego filmu Caraxa jest mieszkająca w Los Angeles para. Ona jest odnoszącą sukcesy śpiewaczką operową (graną przez Marion Cotillard), on - komikiem stand-upowym (w tej roli Adam Driver). Chcąc umocnić swój związek, decydują się na dziecko. Po narodzinach córki ich życie zmienia się nieodwracalnie.

Oprócz "Annette" w konkursie głównym zobaczymy 23 filmy, wśród nich "Flag Day" Seana Penna, "A Hero" Asghara Farhadiego, "Three Floors" Nanniego Morettiego i "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun" Wesa Andersona. W gronie tytułów nominowanych do najważniejszej nagrody znalazły się też m.in. najnowsze dzieła François Ozona, Nadava Lapida, Kiriłła Sieriebriennikowa, Jacquesa Audiarda i Apichatponga Weerasethakula.

Poza konkursem zaprezentowane zostaną m.in. inspirowana życiem Céline Dion opowieść "Aline. Głos miłości" Valérie Lemercier, "Where is Anne Frank" Ariego Folmana, twórcy nominowanego do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego "Walca z Baszirem", a także "The Velvet Underground" Todda Haynesa ukazujący fenomen legendarnej amerykańskiej grupy rockowej. Wyczekiwane są również premiery "Evolution" Kornéla Mundruczó, "Jane by Charlotte" Charlotte Gainsbourg oraz "Deception" Arnauda Desplechina.

Jednym z polskich akcentów festiwalu będzie udział krótkometrażowej animacji "Bestie wokół nas" Natalii Durszewicz w konkursie filmów studeckich Cinefondation. Obraz ukazuje surrealistyczny świat, w którym drapieżnicy zamieniają się miejscami z ofiarami. Producentem animacji jest Szkoła Filmowa w Łodzi. Ponadto do konkursu Un Certain Regard zakwalifikował się współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej debiut Valdimara Johanssona "Lamb" (Islandia), za którego montaż odpowiada Agnieszka Glińska.

74. festiwal filmowy w Cannes potrwa do soboty 17 lipca i odbywa się w reżimie sanitarnym. Organizatorzy imprezy wprowadzili elektroniczny system rezerwacji miejsc na seanse. Na terenie festiwalowym obowiązują maseczki, a żeby dostać się do pałacu festiwalowego, trzeba okazać dowód szczepienia w formie QR kodu lub wynik testu wykonanego w ciągu ostatnich 48 godzin. Osobom niezaszczepionym i tym, które nie przyjęły jeszcze drugiej dawki, zapewniono możliwość bezpłatnego wykonywania testów w specjalnym laboratorium znajdującym się w pobliżu pałacu.