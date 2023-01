Roznegliżowana Sharon Stone! 64-letnia gwiazda zaskoczyła widzów

Pojawienie się w trakcie występu Sama Smitha nie należało do najbardziej wymagających zadań w karierze Sharon Stone . Zadanie aktorki ograniczyło się do leżenia w skąpym stroju i zrobienia kilku dramatycznych min na zakończenie utworu Smitha. Zachowanie Stone wskazuje na to, że świetnie się bawiła tą rolą, co potwierdziła później swoim wpisem na Instagramie.

Sharon Stone w programie "Saturday Night Live"

Jak informuje portal Deadline, Sam Smith pojawił się w popularnym programie "Saturday Night Live", by promować swój czwarty album, którego premiera została zaplanowana na 27 stycznia tego roku. Pierwszym utworem z tej płyty jest zaprezentowana w trakcie "Saturday Night Live" piosenka "Gloria", która oficjalną premierę miała na dwa dni przed sobotnim programem. Sharon Stone, która pojawiła się w trakcie występu Smitha, ma na koncie udział w filmie "Gloria" z 1999 roku.

Nie było to jedyne zadanie Sharon Stone w sobotnim odcinku programu "Saturday Night Live". Później pojawiła się też w jednym ze skeczów zatytułowanym "Film Noir". Wcieliła się w nim w rolę uwodzicielskiej matki postaci granej przez Aubrey Plazę .

Związki Sharon Stone z popularnym programem sięgają 1992 roku, gdy to na krótko przed premierą "Nagiego instynktu" była prowadzącą jednego z odcinków SNL. W późniejszych latach Stone wielokrotnie była parodiowana w programie przez Amy Poehler, która również wystąpiła w sobotnim odcinku.

14 lutego 2023 roku premierę będzie miał najnowszy film z udziałem Sharon Stone - "What About Love" ("Co z tą miłością") w reżyserii Klausa Menzela. Opowiada on o młodych kochankach, którzy na zawsze zmieniają życie swoich rodziców.