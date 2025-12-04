Rozdano Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich

Gościem specjalnym Gali Rozdania Nagród Stowarzyszenia Filmowców Polskich była Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. "Opowieści, że z polskim kinem coś jest nie tak, są nieprawdziwe. Widać tu wielką siłę i energię. Wyczuwam pośród was wiele pomysłów na dobre i ciekawe filmy" – mówiła Kidawa-Błońska. Marszałek Senatu wspomniała również o trwających pracach legislacyjnych, w tym o ustawie o mecenacie dla kultury, wyrażając przekonanie, że nadchodzący rok przyniesie twórcom "oddech bezpieczeństwa" i możliwość realizacji marzeń. Maciej Wróbel, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zapowiedział, że przyszły rok będzie dla branży czasem przełomowym pod względem legislacyjnym. Minister podziękował filmowcom za ich wkład merytoryczny, zaznaczając: "jesteśmy silni waszą siłą, waszą wiedzą i waszą determinacją".

Najważniejszym punktem wystąpienia ministra była decyzja dotycząca prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Grzegorza Łoszewskiego. Maciej Wróbel przyznał, że choć na pierwszym posiedzeniu zespołu ds. rozwoju kinematografii zabrakło prezesa SFP, to szybko zrozumiano, że jego obecność jest tam niezbędna. "Nie uzgadniając tego z nim wcześniej, dzisiaj powołuję go nieoficjalnie do składu stałego zespołu ds. rozwoju kinematografii, a oficjalnie zrobię to niebawem" – ogłosił ze sceny Maciej Wróbel, dodając, że entuzjastyczna reakcja sali świadczy o przyjęciu tej decyzji "przez aklamację". Wiceminister podkreślił, że Grzegorz Łoszewski wykonał "tytaniczną pracę", by przybliżyć politykom specyfikę sektora audiowizualnego i konieczność jego wzmocnienia.Gala Rozdania Nagród Stowarzyszenia Filmowców Polskich stała się także okazją do zapowiedzi przyszłorocznych obchodów 60-lecia Stowarzyszenia Filmowców Polskich, których głównym punktem będzie uroczysty wieczór połączony z koncertem polskiej muzyki filmowej.

Oficjalną część wieczoru zamknął prezes SFP Grzegorz Łoszewski, składając zgromadzonym życzenia świąteczne. Zaapelował o wzajemną uważność w nadchodzącym czasie. "Życzę nam wszystkim, żebyśmy w tym czasie spotkań próbowali pozostawać w tej czułości, otwarciu na innych. Może to dobry początek na kolejny rok" – podsumował prezes SFP, zapraszając gości do tradycyjnego dzielenia się opłatkiem.

Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Lista Laureatów

W 2025 roku Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich za wybitne osiągnięcia artystyczne i wkład w rozwój polskiej kinematografii otrzymali:

Andrzej Sołtysik

Kierownik produkcji, członek Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Mówi żartem, że jest filmowcem analogowym, gdyż drogę zawodową przeszedł przed przełomem cyfrowym. Pojawiły się jednak na niej głośne filmy czołówki polskich reżyserów, m.in. Filipa Bajona, Feliksa Falka, Juliusza Machulskiego, Wojciecha Marczewskiego, Pawła Pasikowskiego i Stanisława Różewicza.

Danuta Adamska-Strus

Twórczyni filmów animowanych, członkini Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Artystka skupiająca w swych rękach reżyserię, scenariopisarstwo, animację, scenografię, opracowanie plastyczne. Jej ulubionym tworzywem stała się plastelina. Szereg filmów zrealizowała z mężem Eugeniuszem Strusem, w tym popularny serial "Plastelinki".

Magdalena Dipont

Scenografka, dekoratorka wnętrz, członkini Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Po latach pracy w kinematografii, m.in. z Andrzejem Wajdą i Krzysztofem Kieślowskim, jest laureatką m.in. czterech Orłów – Polskich Nagród Filmowych – za najlepszą scenografię.

Małgorzata Przedpełska-Bieniek

Autorka opracowań muzycznych, konsultant muzyczny, reżyser dźwięku, członkini Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Po tym, jak opracowała muzycznie francuską wersję "Pana Tadeusza" (Polska/Francja 1999) Andrzeja Wajdy, czemu sami Francuzi nie sprostali, koproducentka filmu, Margaret Ménégoz, powiedziała do niej: "Takiego fachowca to my we Francji nie mamy".Ryszard Jaworski

Autor zdjęć filmowych, członek Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Przez wiele lat związany z TVP, pracował też dla telewizji zagranicznych, głównie amerykańskiej ABC. Operator ponad 70 filmów dokumentalnych, fabularnych i seriali. W dorobku ma także dokumenty, które zrealizował według własnych scenariuszy.



Lista nagrodzonych Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

Podczas tegorocznej Gali Rozdania Nagród Stowarzyszenia Filmowców Polskich sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczył Medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Trafiły one do członków SFP w dowód najwyższego uznania dla bogatego dorobku twórczego oraz zaangażowania w rozwój i promocję polskiej kultury.

Złote Medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

Marek Piestrak — reżyser, scenarzysta

Stanisław Zawiśliński — dziennikarz, pisarz, reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych

Srebrne Medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

Jerzy Łukaszewicz — operator filmowy, reżyser, scenarzysta

Marek Nowicki — reżyser, scenarzysta, operator filmowy, pedagog

Jacek Prosiński — operator filmów dokumentalnych i fabularnych

Brązowe Medale "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"

Wiktor Skrzynecki — reżyser, scenarzysta, operator filmowy

Waldemar Szarek — reżyser, operator filmowy, fotografik i kompozytor

Kazimierz Tarnas — reżyser, scenarzysta

Historia Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich

Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich przyznawane są od 2007 roku. Ich powstaniu towarzyszyła obowiązująca do dziś idea, by statuetki trafiały w ręce nie tylko tych przedstawicieli filmowych zawodów, którzy stoją na pierwszej linii — reżyserów, scenarzystów, operatorów — ale także tych, którzy pozostając nieco w cieniu, mają ogromny wpływ na ostateczny kształt dzieła filmowego — dźwiękowców, montażystów, scenografów czy charakteryzatorów. Nagrody Stowarzyszenia Filmowców Polskich przyznawane są za całokształt dokonań artystycznych. Ludzie, którzy ją otrzymali, kształtowali oblicze polskiego filmu.

Pośród ponad 120 dotychczasowych laureatów Nagród Stowarzyszenia Filmowców Polskich znajdują się: Agnieszka Bojanowska, Witold Giersz, Zygmunt Adamski, Stanisław Jędryka, Tadeusz Chmielewski, Halina Paszkowska, Tadeusz Konwicki, Jerzy Kucia, Lidia Zonn, Jerzy Płażewski, Wiesław Zdort, Andrzej Wajda, Barbara Pec-Ślesicka, Wojciech Marczewski, Józef Hen, Marcel Łoziński, Franciszek Pieczka, Henryk Bielski, Jerzy Skolimowski, Irmina Romanis, Marek Drążewski, Agnieszka Holland i Ewa Braun.

Autorką statuetek Nagród Stowarzyszenia Filmowców Polskich jest Dorota Dziekiewicz-Pilich.