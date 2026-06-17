Jason Patric obchodzi 60. urodziny. Jego ojciec i dziadek byli legendami

Jason Patric (a właściwie John Anthony Miller) urodził się 17 czerwca 1966 roku w Nowym Jorku i pochodzi z artystycznej rodziny. Jest dzieckiem nominowanego do Oscara Jasona Millera ("Egzorcysta") oraz aktorki Lindy Miller (urodzonej jako Linda Mae Gleason). Jego dziadek, Jackie Gleason, był światowej sławy komikiem i muzykiem.

Jason zdecydował się na zmianę nazwiska, aby udowodnić, że jest w stanie odnieść sukces w Hollywood wyłącznie dzięki swoim zasługom.

"Chcę, aby mój sukces lub upadek były jak najbardziej autentyczne" - powiedział magazynowi "Rolling Stone" w 1990 roku.

Po ukończeniu studiów zagrał w serialu "Toughlove" u boku Bruce'a Derna, a następnie wystąpił w produkcji sci-fi "Solarbabies" wraz z Peterem DeLuisem, Jami Gertz, Lukasem Haasem, Jamesem LeGrosem i Adrianem Pasdarem.

Największą rozpoznawalność przyniósł mu film "Straceni chłopcy" ("The Lost Boys", 1987) Joela Schumachera. Patric wcielił się w nastolatka, Michaela Emersona, który po przeprowadzce do nowego miasta zostaje przemieniony w wampira. Produkcja cieszyła się uznaniem widzów i krytyków. Po premierze Patric zdobył spore grono fanów i zaczęto powszechnie mówić o jego podobieństwie do wokalisty The Doors, Jima Morrisona. Kilka lat później miał szansę wcielić się w muzyka w filmie Olivera Stone'a, jednak ostatecznie casting wygrał Val Kilmer.

W 1993 roku zagrał u boku Gene'a Hackmana i Roberta Duvalla jako porucznik Charles B. Gatewood w filmie "Geronimo: Amerykańska legenda". Wystąpił także w produkcji "Cienka czerwona linia", jednak sceny z jego udziałem zostały wycięte przed tuż premierą filmu. W kolejnych latach zachwycił publiczność rolami w thrillerach "Uśpieni" (1996) z Bradem Pittem i Robertem DeNiro oraz "Na tropie zła" (2002) z Rayem Liottą.

Choć nadal regularnie pojawia się na ekranach, przeważnie gra role drugoplanowe i epizodyczne w produkcjach, które zbierają mieszane recenzje.

Burzliwy romans z Julią Roberts. Uciekła z nim w dniu ślubu

W 1991 roku Patric stał się częścią hollywoodzkiego skandalu. Jego przyjaciel z planu "Straconych chłopców", Kiefer Sutherland, przygotowywał się wówczas do ślubu ze wschodzącą gwiazdą kina - Julią Roberts. Aktor wspierał parę, jednak nie krył, że również jest zauroczony aktorką.

Z czasem media obiegło wiele informacji dotyczących Sutherlanda, które stawiały go w niekorzystnym świetle. Plotkowano między innymi o jego uzależnieniach i niewierności względem narzeczonej. Gdy nadszedł dzień ślubu, Roberts stanęła przed trudnym wyborem. Ostatecznie jej serce wybrało Patrica i wspólnie uciekli do Irlandii.

Jak dziś wiemy, ich relacja nie przetrwała - związek rozpadł się już po roku. Sutherland długo unikał kontaktu z przyjacielem, jednak po czasie udało im się dojść do porozumienia. Obecnie znów są bliskimi przyjaciółmi i od czasu do czasu dzielą ze sobą scenę.

Sądowa batalia o syna. Nastoletni Gus jest całym jego światem

Patric przez niemal dziesięć lat był związany z Danielle Schreiber. Dzięki zapłodnieniu in vitro na świecie pojawił się ich jedyny syn - Gus. Gdy para w 2012 roku zdecydowała się na rozstanie, rozpoczęła się batalia sądowa o prawa do opieki nad dzieckiem. Choć Patric przegrał pierwszą rozprawę, nie zaprzestał walki o syna. Przełom nastąpił w 2014 roku, gdy oficjalnie przyznano mu prawa rodzicielskie. Od tego czasu aktor samotnie wychowuje nastolatka i poświęca mu każdą wolną chwilę.

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