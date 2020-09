Rowan Atkinson zagra Adolfa Hitlera w serialu "Peaky Blinders"?

Słynny brytyjski aktor komediowy Rowan Atkinson został wytypowany przez fanów "Peaky Blinders" do wcielenia się w postać Adolfa Hitlera w kolejnym sezonie tej popularnej produkcji. O tym, że miłośnicy serialu widzą Jasia Fasolę w roli przywódcy Trzeciej Rzeszy, poinformował portal express.co.uk.

Czy Rowan Atkinson wystąpi w serialu "Peaky Blinders"? /Sean Gallup /Getty Images

Serial "Peaky Blinders" to osadzona w latach 20. i 30. XX wieku opowieść o gangsterskiej rodzinie z Birmingham.

Najważniejszą postacią - szefem Peaky Blinders - jest Thomas Shelby, w którego postać wciela się Cillian Murphy. Gang dowodzony przez Shelby'ego jest jedną z wielu grup przestępczych w mieście. W Birmingham swoje wpływy mają też komuniści, rewolucjoniści z IRA, włoska mafia.

Osią fabuły jest walka tych gangów i próba przejęcia kontroli nad nielegalnymi interesami w mieście. Do tego dochodzą walki z policją, która chce rozbić gangsterskie grupy.



Dotychczas nakręcono pięć sezonów serialu. W ostatnim, którego akcja rozgrywa się na przełomie lat 20. i 30. XX wieku na scenę wkroczyli faszyści, a ważnym bohaterem stał się Oswald Mosley. To postać historyczna.



Mosley był brytyjskim politykiem, który w 1932 roku - zafascynowany działalnością Mussoliniego i Hitlera - założył Brytyjską Unię Faszystowską. Podobnie jak jego idole utworzył też partyjne bojówki, zwane Czarnymi Koszulami, które miały za zadanie toczyć atakować ludność żydowską i komunistów.

Wiadomo, że Mosley spotykał się z Hitlerem i Mussolinim. I właśnie dlatego fani "Peaky Blinders" są przekonani, że skoro w serialu pojawiła się postać lidera brytyjskich faszystów, to w kolejnym sezonie pojawi się w nim także wódz Trzeciej. I podpowiadają producentom, że Hitlera powinien zagrać znany z roli Jasia Fasoli Rowan Atkinson.

Czy tak się stanie? Trudno powiedzieć. Fani serialu już jakiś czas temu spekulowali, że pojawi się w nim postać Hitlera, ale producenci oficjalnie temu zaprzeczyli.



To nie przekonało widzów, którzy twierdzili, że twórcy produkcji już nie dementowali plotki, które później okazywały się prawdą. Ale nawet jeśli wódz Trzeciej Rzeszy pojawi się w "Peaky Blinders", to wcale nie jest pewne, że producenci spełnią życzenie fanów i obsadzą w tej roli Atkinsona. Choć trzeba przyznać, że byłoby to dla tego aktora ciekawe wyzwanie.