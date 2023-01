Wiadomości ​Oskarżony o przestępstwa seksualne gwiazdor wysłany na badania psychiatryczne

Informację, że Ron Jeremy cierpi na zaawansowaną demencję, przekazał dziennikowi "Los Angeles Times" zastępca prokuratora okręgowego hrabstwa Los Angeles, Paul Thompson. "W wyniku ustaleń biegłych oskarżony zostanie uznany za niezdolnego do udziału w procesie. Rokowania, co do poprawy zdrowia, nie są dobre. Jeśli jego stan się nie poprawi, nie będziemy mogli osądzić go za jego zbrodnie" - stwierdził prokurator.

Jeremy pojawi się w sądzie 17 stycznia i wtedy prawdopodobnie zostanie formalnie podjęta decyzja, że jest niezdolny do udziału w procesie. Później zostanie prawdopodobnie przeniesiony do państwowego szpitala.

Ron Jeremy ma demencję?

Sędzia zdecydował o wysłaniu Jeremy’ego na badania psychiatryczne w marcu 2022 r. Stało się to po tym, jak adwokat oskarżonego przekazał sądowi, że gdy ostatnim razem widział Jeremy'ego, ten nie był w stanie go rozpoznać, nie dał się posadzić w wózku inwalidzkim i nie nawiązywał też kontaktu z otoczeniem. Hipotezę, że aktor może mieć demencję, potwierdzało też to, że jeszcze przed aresztowaniem go w 2020 r., odebrano mu prawo jazdy ze względu na stan zdrowia.

Zarzuty, które ciążą nad aktorem filmów dla dorosłych, dotyczą czynów, których miał dopuścić się w okresie od 2013 do 2020 roku. W większości przypadków chodzi o gwałt. Jeremy nie przyznał się do winy w żadnym z przypadków.