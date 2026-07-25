'Epoka lodowcowa" to animowana komedia przygodowa, której akcja toczy się 20 000 lat temu. Śledzimy w niej losy trzech niezwykłych bohaterów: Mańka, olbrzymiego mamuta obdarzonego ironicznym poczuciem humoru; Sida, ospałego, nietowarzyskiego leniwca; oraz Diego, dwulicowego tygrysa szablozębego. Niedobrana trójka zmuszona jest wyruszyć w drogę, by zwrócić zagubione ludzkie dziecko jego prawdziwej rodzinie. Mamut i leniwiec nie przypuszczają nawet, że tygrys prowadzi ich w pułapkę, w której mogą stracić życie...

Od samego początku z produkcją związany był John Leguizamo, który podkładał głos słynnemu leniwcowi. Dzięki tej roli aktor mógł nie tylko zainwestować w luksusowe nieruchomości, ale też bez problemu opłacić edukację swoim dzieciom.

Jedna animacja i lata dochodów

Niedawno pojawiły się oficjalne informacje na temat szóstej części kultowej serii. "Epoka lodowcowa 6: Punkt wrzenia" ma zadebiutować na początku 2027 roku. Nie da się ukryć, że dla aktorów głosowych związanych z tym uniwersum to prawdziwa żyła złota. Franczyza trwa już ponad dwie dekady, a dubbingowcy dorobili się dzięki niej niemałego kapitału. O swoich finansach postanowił opowiedzieć sam odtwórca roli Sida w oryginalnej wersji językowej.

"Opłacił moje rachunki" - zachwycał się Leguizamo w programie Entertainment Tonight. "Spłaciłem drugi i trzeci dom. Opłaciłem studia moich dzieci".

W 2003 roku, rok po premierze pierwszego filmu, Leguizamo kupił czteropokojowy dom nad jeziorem w północnej części stanu Nowy Jork za 775 tysięcy dolarów. Dwa lata później do jego kolekcji dołączył dwupokojowy penthouse w Nowym Jorku kosztujący prawie milion dolarów. Prawdziwe pieniądze zaczęły jednak napływać na jego konto dopiero po drugiej odsłonie "Epoki", gdy wynegocjował stawkę znacznie wyższą niż minimalna.

Wciąż mało? Po premierze trzeciej części aktor głosowy mógł pozwolić sobie na znacznie więcej - w 2008 roku wyłożył aż 5,75 miliona dolarów na czteropiętrowy dom w West Village, który wraz z żoną Justine Maurer gruntownie remontował przez kolejny rok. Z kolei w 2012 roku, dokładnie wtedy, gdy do kin wszedł film "Epoka lodowcowa: Wędrówka kontynentów", Leguizamo postawił dom na plaży w Amagansett za 1,227 miliona dolarów.

Dodatkowo zapewnił dzieciom prestiżową edukację, a córce kupił własne mieszkanie. Wydawałoby się, że postać niezbyt rozgarniętego leniwca nie może być furtką do gigantycznego bogactwa, jednak aktor właśnie zamknął usta wszelkim niedowiarkom.