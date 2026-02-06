Rok Julii Wieniawy! Dwie wielkie premiery w tydzień: aktorka podbija kina

Julia Wieniawa to jedna z najbardziej znanych twarzy polskiego show-biznesu. 28-letnia aktorka i piosenkarka od lat błyszczy na dużych i małych ekranach oraz koncertuje po całej Polsce. Jest podziwiana, wywołuje kontrowersje, a za wspólny wieczór z nią niektórzy są w stanie zapłacić zawrotną sumę.

Aktorka jest bezsprzecznie obecna w każdej dziedzinie szeroko pojętej kultury, a w tym roku zobaczymy z nią aż dwa filmy! W jakich innych produkcjach mogliśmy ją oglądać?

Julia Wieniawa: od serialu, przez filmy, na estradę!

Julia Wieniawa urodziła się w 1998 roku w Warszawie. Jej ojciec jest cenionym projektantem graficznym, a mama pełni funkcję jej menedżerki. Zawsze, opowiadając o dzieciństwie, Julia podkreśla, że mimo iż jej rodzice się rozstali, jest ogromną szczęściarą, bo zawsze czuła się kochana. Rodzice nie mieszkali razem, ale robili wszystko, by niczego jej nie brakowało, co docenia i za co jest im bardzo wdzięczna.

"Jej ufam najbardziej. Czasem dzwonię w kwestii zawodowej, a nagle głos mi się łamie i płaczę, bo muszę natychmiast omówić z nią moje sercowe rozterki. Wtedy ona z menedżerki zamienia się w mamę, a ja z dorosłej Julii w nastoletnią Julkę" - wyznała aktorka w rozmowie z "Party".

Takie wsparcie z pewnością było przydatne, gdy Julia Wieniawa zaczynała swoją karierę jako nastolatka. W 2013 roku dołączyła do stałej obsady serialu "Rodzinka.pl", w którym grała Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Po tym, jak pojawiła się w hicie TVP2, ojciec nie miał już wątpliwości, że Julia osiągnie cele, które sobie wyznaczyła. Jest jej fanem, ale też krytykiem, a że córka bardzo liczy się z jego zdaniem, nie skąpi jej rad.

Po kilku występach w najpopularniejszych polskich serialach ("Klan", "Na dobre i na złe", "Na Wspólnej", "W rytmie serca"), zaczęła pojawiać się w pełnometrażowych filmach.

Julia Wieniawa: jej kariera nabrała zawrotnego tempa

W 2018 roku aktorka miała okazję zagrać dwie drugoplanowe role. Pierwszą w "Kobietach mafii" Patryka Vegi, a drugą w "Kobietach sukcesu" Roberta Wichrowskiego. Już dwa lata później otrzymała propozycje głównych ról: "W lesie dziś nie zaśnie nikt" (dwie części) oraz "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją" - oba tytuły można znaleźć na platformie Netflix.

W tym roku zobaczymy aktorkę w aż dwóch nowych produkcjach. Już 6 lutego do kin trafi "Dalej jazda 2" - wzruszająca i zabawna kontynuacja filmu, który przyciągnął wielu Polaków. Pierwsza część osiągnęła spektakularny sukces, a gdy trafiła na platformy streamingowe, podbijała wszelkie rankingi. W kontynuacji poznajemy nowe postacie, które wnoszą do świata filmu energię, nowe problemy i świeże spojrzenie. Druga część da nam po prostu więcej dobrych rzeczy, za które pokochaliśmy "jedynkę".

Józiek i Ela, czyli stare dobre małżeństwo, powracają w drugiej części "Dalej jazda", aby... wziąć ślub! Przygotowania do uroczystości przeradzają się w serię zabawnych i zaskakujących wydarzeń - od zaginionej panny młodej, wzruszającej podróży w rodzinne strony, aż po spotkanie, dzięki któremu Antoni Kryska ma szansę na miłość życia.

Julia Wieniawa po raz kolejny udowadnia, że jest zdolna i pracowita. Młoda aktorka stworzyła wiarygodną postać, partnerując gwiazdom polskiego filmu. Na ekranie pojawia się u boku Wiktora Zborowskiego, Mariana Opanii, Małgorzaty Rożniatowskiej, Anity Sokołowskiej i Mariusza Drężka.

"To jest naprawdę zdolna dziewczyna, więc praca była lekka, łatwa i przyjemna" - wyznał Wiktor Zborowski.

"Chcę więcej": muzyka i niezapomniany klimat

Drugim tegorocznym filmem Julii Wieniawy jest "Chcę więcej", który zadebiutował 30 stycznia w polskich kinach. Główną osią historii jest Marcin (Maciej Musiałowski) - zagubiony człowiek, który zakłada maskę pewności siebie, by sprawiać wrażenie lidera. W ramach poradzenia sobie z trudną sytuacją życiową wraz z dziewczyną Hanią (Julia Wieniawa) i przyjaciółmi wchodzą w świat cyberprzestępczości. Jednak adrenalina szybko uzależnia Marcina, a miłość i lojalność zostają wystawione na poważną próbę.

Maria Kosiarz w swojej recenzji podsumowała tę produkcję słowami: "Chcę więcej' to rzeczywiście tytuł, po którym swego rodzaju niedosyt jest gwarantowany. To jednak całkiem obiecujący, mocny pierwszy krok w karierze debiutującego reżysera i kolejny udany warsztatowo projekt młodych polskich artystów".

Julia Wieniawa: co dalej?

Obecnie aktorka nie zwalnia tempa i dwie premiery na początku roku to dopiero zapowiedź kolejnych projektów. Bo Julia Wieniawa to nie tylko aktorka - to też wokalistka i autorka tekstów. Współprowadziła festiwale muzyczne Polsatu, a w 11. edycji "Tańca z Gwiazdami" zajęła drugie miejsce. Udziela się charytatywnie i jest jedną z najpopularniejszych polskich influencerek na Instagramie - jej konto śledzi 2,3 mln osób.