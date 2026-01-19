Zdjęcie Roger Allers / Eric Charbonneau / Contributor /Getty Images

Śmierć Allersa została potwierdzona Dave’a Bosserta, koordynatora efektów specjalnych. "Jestem głęboko zasmucony informacją, że nasz przyjaciel Roger Allers wyruszył w swą ostatnią podróż. Jeszcze w zeszłym tygodniu wymienialiśmy się mailami podczas jego pobytu w Egipcie. Z tego powodu nie mogę w to uwierzyć. Roger był wyjątkowo uzdolnionym artystą i filmowcem oraz fundamentem renesansu Disney Animation" – napisał w wiadomości opublikowanej w mediach społecznościowych.

Na jego śmierć zareagował także Bob Iger, szef Disneya. "Roger Allers był wizjonerem, którego liczne dzieła zrealizowane dla Disneya będą żyły przez kolejne pokolenia. Rozumiał siłę dobrej historii – jak niezapomniane postaci, emocje i muzyka mogą stworzyć coś ponadczasowego. Jego praca pomogła zdefiniować okres w animacji, który do dziś inspiruje widzów na całym świecie. Jesteśmy mu głęboko wdzięczni za wszystko, co dał Disneyowi. Nasze serca są z jego rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami" – czytamy w oświadczeniu.

Roger Allers pracował przy największych filmach Disneya

Allers przyszedł na świat 29 czerwca 1949 roku. Zafascynował się animacją, gdy w wieku pięciu lat zobaczył "Piotrusia Pana". Po zakończeniu studiów i założeniu rodziny pracował w telewizji, między innymi przy programie "Ulica Sezamkowa".

W 1982 roku odpowiadał za storyboardy do kultowego filmu "Tron". W 1989 roku opracował projekty postaci, animację i historię w filmie "Przygody małego Nemo w krainie snów". Równolegle był związany z Disneyem z racji "Olivera i spółki" z 1988 roku. Następnie realizował storyboardy przy animacjach "Mała syrenka", "Książę i żebrak" oraz "Bernard i Bianka w krainie kangurów". Przy "Pięknej i Bestii" był szefem działu odpowiedzialnego za narrację. Następnie odpowiadał za storyboardy do "Aladyna".

Największym projektem, jaki Allers zrealizował dla Disneya, był "Król Lew", którego był reżyserem. Początkowo partnerował mu George Scribner. Między mężczyznami szybko doszło do konfliktu. W końcu Scribner, który chciał bardziej skupić się na zwierzęcej naturze bohaterów, opuścił produkcję. Zastąpił go Rob Minkoff. Film ukazał się w czerwcu 1994 roku i zarobił na całym świecie 979 milionów dolarów. Uchodzi dziś za jeden z najlepszych filmów animowanych w historii kina.

Kolejnym wielkim projektem, który Allers realizował dla Disneya, były "Nowe szaty króla". Opuścił jednak go z powodu różnic kreatywnych i skupił się na storyboardach do "Lilo & Stitcha". Wyreżyserował także krótkometrażową adaptację "Dziewczynki z zapałkami", która otrzymała nominację do Oscara.

Po odejściu z Disneya pracował między innymi przy filmie "Na fali" z 2007 roku. Jego filmografię zamyka animacja "The Prophet" z 2014 roku.