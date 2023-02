Rodzina zmusiła ją do ślubu z miliarderem. „Panicznie bałam się małżeństwa”

Salma Hayek i François-Henri Pinault uchodzą za jedną z najbardziej zgodnych gwiazdorskich par. W marcu 2007 roku ogłosili zaręczyny, a kilka miesięcy później powitali na świecie córeczkę Valentinę Palomę. Związek hollywoodzkiej aktorki i biznesmena-miliardera stojącego na czele koncernu Kering szybko został wystawiony na próbę - latem 2008 roku świat obiegła informacja o ich rozstaniu. Rozłąka nie trwała jednak długo, bo już w grudniu pojawili się razem na festiwalu filmowym w Dubaju, a w walentynki 2009 roku wzięli ślub w Paryżu. Od tamtej pory wydają się być nierozłączni.

Reklama

Salma Hayek: Rodzina zaciągnęła ją przed ołtarz

Okazuje się tymczasem, że do ślubu w ogóle by nie doszło, gdyby nie zaangażowanie rodziny Hayek. Gwiazda "Fridy" i "Desperado" zdradziła w rozmowie z magazynem "Glamour", że nie chciała formalizować związku, bo obawiała się, iż negatywnie wpłynie to na jej relację z ukochanym. Taka postawa nie podobała się jednak jej bliskim. Dlatego zorganizowali ceremonię bez wiedzy Hayek.

"Nie wiedziałam nawet, że tego dnia wezmę ślub. Po prostu zaciągnęli mnie do sądu. Moi rodzice, mój brat, wszyscy się na mnie uwzięli. To wyglądało jak interwencja. Panicznie bałam się małżeństwa, miałam na tym punkcie autentyczną fobię. Byłam zdenerwowana. Gdyby nie oni, na pewno bym tego nie zrobiła" - wyznała aktorka. I dodała, że jej obawy okazały się bezzasadne, bo ślub niczego nie zmienił w jej związku z Pinaultem. "Poczułam ulgę, bo wbrew temu, co sądziłam, wszystko było po staremu. Po ślubie od razu poszliśmy na imprezę" - powiedziała.

Salma Hayek: Naturalnie piękna 1 / 18 Salma Hayek już w dzieciństwie należała do osób wyjątkowo zaradnych, a jej ognisty temperament dał o sobie znać, gdy tylko rodzice wysłali ją do katolickiej szkoły z internatem w wieku 12 lat. Urodzona w Meksyku przyszła gwiazda została po dwóch latach odesłana przez opiekunów z powrotem. Nauczyciele argumentowali ten krok, pisząc, że młodziutka Salma ich terroryzowała. Rodzicom przysłano informację, że buntownicza dziewczynka cierpi na ADHD i dysleksję. Źródło: East News Autor: Everett Collection update HDD December 2012

Salmie Hayek w przeszłości wielokrotnie zarzucano, że wyszła za bogatego partnera dla pieniędzy. Ona sama konsekwentnie temu zaprzecza i zapewnia, że gdy poznała Pinaulta, nie miała pojęcia, kim jest. "Myślcie, co chcecie. Jesteśmy razem od niemal 20 lat i nadal kochamy się na zabój" - skwitowała w jednym z wywiadów. Z kolei w 2021 roku w rozmowie z "Times of India" zapewniała, że nie miała planu usidlenia francuskiego biznesmena. Dowodem na to jest fakt, że trzykrotnie odrzuciła jego oświadczyny. "Wstyd się przyznać, ile razy mnie o to prosił. Jest niesamowitym, pewnym siebie mężczyzną i prawdziwym feministą, który lubi silne kobiety" - zdradziła Hayek.