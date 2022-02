"Mogłem być entuzjastycznie nastawiony do czegoś, a potem i tak w dniu przesłuchania moja pewność siebie po prostu sięgała dna. To właśnie przytrafiło mi się rano przed castingiem do 'Zmierzchu'" - wspomina w wideorozmowie z redakcją "GQ". Aktor mieszkał wtedy w apartamencie swojej agentki. Tuż przed przesłuchaniem napisał do niej, że chyba zrezygnuje z pójścia na casting, bo odchodził od zmysłów. Odpowiedziała mu, że w jej łazience znajdzie Valium, lek przepisywany na receptę (diazepam w Polsce niedostępny), stosowany m.in. w przypadku zaburzeń lękowych.

Wampir na haju

Robert Pattinson: Od "Zmierzchu" do świtu 1 / 10 Robert Pattinson, gwiazdor filmów serii "Zmierzch", kończy w piątek, 13 maja, 30. urodziny. Na ekranie zadebiutował w 2004 r. niewielką rolą w filmie "Vanity Fair. Targowisko próżności". Uwagę publiczności przyciągnął jednak wcielając się w postać Cedrika Diggory'ego w filmie "Harry Potter i Czara Ognia". Źródło: East News Autor: Warner Bros udostępnij

"Nigdy wcześniej nie brałem Valium. Pamiętam, że czułem się po nim tak wspaniale, siedząc z tyłu taksówki z otwartym oknem. Po prostu myślałem: 'WOW, tego mi właśnie brakowało'. Myślę, że podczas przesłuchania byłem jakby na haju, jakby oderwany od rzeczywistości, co musiało pasować do postaci" - opowiada Pattinson. Oczywiście Brytyjczyk dostał rolę wampira, Edwarda Cullena i kreował ją w czterech częściach "Zmierzchu" . Przy okazji na planie znalazł też miłość. Przez cztery lata był w związku z Kristen Stewart , odtwórczynią postaci Belli Swan. Aktor nie ujawnił, czy korzystał jeszcze później z Valium w stresujących momentach.



Najnowszy film z udziałem Pattinsona to "Batman" , którego premiera zaplanowana jest na 4 marca. "Kiedy zobaczyłem go po raz pierwszy, już od pierwszego ujęcia nasz 'Batman' był diametralnie różny od innych filmów o tej postaci. Jest taki dziwny, smutny, wzruszający. To naprawdę, naprawdę niezwykła historia o Batmanie" - mówił Pattinson w rozmowie z magazynem "TotalFilm".

