Odważna deklaracja Roberta Pattinsona to pokłosie dyskusji, jaka rozpętała się w internecie po tym, gdy ogłoszono, że to on wcieli się w "Batmanie" w tytułową rolę. Wielu fanów komiksów i filmów o przygodach Człowieka-Nietoperza było oburzonych tym wyborem. Kojarzący się z rolą w "Zmierzchu" aktor zdaniem krytykujących nie nadawał się do roli Mściciela z Gotham.

Głosy te znacznie osłabły, gdy po raz pierwszy można było zobaczyć Pattinsona w kostiumie Batmana. Zanim jednak do mediów trafiły przecieki z planu, w 2019 roku Robert Pattinson udzielił wywiadu gazecie "The Guardian". Rozmowa dotyczyła "Batmana" właśnie, a w jej trakcie padło pytanie o to, co aktor zrobi w razie niepowodzenia "Batmana". "Wystąpię w filmie porno. Art-house'owym filmie porno" - odparł Pattinson.

Echa tego wywiadu pojawiają się teraz, w przeddzień piątkowej premiery "Batmana". Wspomina się o nim w formie żartobliwego apelu do widzów, by nie szli do kin na film Matta Reevesa . Klapa finansowa jego dzieła to bowiem jedyny sposób na to, by zobaczyć Pattinsona w filmie porno. Wszyscy zdają sobie jednak sprawę z tego, że apel ten skazany jest na niepowodzenie, bo według portalu IMDb "Batman" to najbardziej oczekiwany film roku. Odtwórca głównej roli też raczej nie zawiódł, bo pierwsze recenzje filmu są entuzjastyczne. Pattinson może zatem spać spokojnie.

Fani czekający na "Batmana" musieli wykazać się cierpliwością. Pierwotnie film miał trafić do kin w czerwcu 2021 roku, ale plany te pokrzyżowała pandemia COVID-19, zarażony był m.in. odtwórca tytułowej roli.

Pattinson przejął kostium Batmana po Benie Afflecku , którego po raz ostatni można było zobaczyć w tej roli w "Lidze Sprawiedliwości Zacka Snydera" . Nie będzie jednak jedynym aktorem, którego w tym roku będziemy oglądać w kostiumie Człowieka-Nietoperza. Do tej roli po trzydziestu latach powraca też Michael Keaton , który jako Batman pojawi się w filmach "Flash" oraz "Batgirl".

