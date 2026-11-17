Robert Pattinson Bondem? "Może za 20 lat"

W 2012 roku, u szczytu sławy za sprawą serii "Zmierzch", Robert Pattinson został zapytany w wywiadzie dla brytyjskiego serwisu internetowego Shortlist, czy za 10 lat mógłby wcielić się w postać agenta 007.

"Jasne, zdecydowanie" - odpowiedział - "choć może raczej za 20 lat".

"Nie ma chyba nic gorszego niż pomysł w stylu: 'Znajdźmy Bonda z nieskazitelną, młodzieńczą twarzą!'. To byłoby coś najgorszego na świecie" - dodał Brytyjczyk.

"Po Danielu Craigu postać musi mieć już jakiś bagaż doświadczeń. Byłoby niedorzeczne przedstawiać go na nowo jako młodego chłopaka z wyższych sfer. A jeśli już miałby nim być, to musiałby przejść przez prawdziwe piekło w pierwszych scenach filmu - może stracić rękę albo coś w tym stylu" - zapewnił Pattinson.

W tamtym okresie aktor przygotowywał się do premiery filmu "Saga 'Zmierzch': Przed świtem - część 2", a Daniel Craig szykował się do premiery swojego trzeciego filmu o Bondzie - "Skyfall".

Jeszcze wcześniej, w wywiadzie dla BBC News z 2010 roku, Pattinson przyznał, że wcielenie się w najsłynniejszego agenta w historii kina byłoby "nie lada wyzwaniem". Zażartował też, że gdyby przyjął tę rolę w tamtym momencie, byłby w niej "pewnie całkiem kiepski".

Zaszczyt, którego doświadcza się raz w życiu

Dziś, mając za sobą kolejne 16 lat doświadczenia aktorskiego i status jednego z najbardziej rozchwytywanych gwiazdorów w Hollywood (tylko w tym roku występuje w czterech głośnych filmach), z pewnością nie wypadł "kiepsko" podczas przesłuchania do roli Bonda.

Pattinson znalazł się w gronie finalistów branych pod uwagę do tej roli - obok takich aktorów jak Callum Turner, Jack Lowden, Josh O'Connor oraz Nicholas Hoult. Reżyser Denis Villeneuve oraz producenci Amy Pascal i David Heyman uznali ostatecznie, że 40-latek idealnie nadaje się na kolejnego agenta 007, przejmując tę kultową rolę po Danielu Craigu, który zakończył swój udział w serii filmem "Nie czas umierać" z 2021 roku.

"James Bond to jedna z najbardziej legendarnych postaci w historii kina. Powierzenie mi roli Agenta 007 to zaszczyt, jakiego doświadcza się raz w życiu" - stwierdził Pattinson w wydanym w poniedziałek oświadczeniu.

"Jestem ogromnie wdzięczny Denisowi, Amy, Davidowi, Tanyi oraz całemu zespołowi Amazon MGM Studios za to, że we mnie uwierzyli. Powiedzieć, że ta rola to spełnienie marzeń, to za mało. Jestem niezwykle podekscytowany tą współpracą i wyzwaniami, które czekają mnie wraz z tym fantastycznym zespołem" - dodał.

Według amerykańskiego serwisu informacyjnego Puck Pattinsonowi zaproponowano najwyższą stawkę spośród innych kandydatów do roli Bonda. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, gwiazdor ma zobowiązać się do zagrania w trzech produkcjach ze słynnej serii.

Brytyjski aktor, który zaczynał od ról w popularnych seriach filmowych, takich jak "Harry Potter" czy "Zmierzch", w ostatnich latach osiągnął szczyt dotychczasowej kariery dzięki udziale w "Odysei" Christophera Nolana, "Primetime" Lance'a Oppenheima, "Mickey 17" Bong Joon-ho czy "Batmanie" Matta Reevesa.