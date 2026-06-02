Robert Lewandowski wskazał ulubiony film. To klasyk z Denzelem Washingtonem

Karolina Kopeć

Robert Lewandowski od lat przyciąga uwagę kibiców nie tylko na boisku. Fani chętnie sprawdzają także, co piłkarz lubi prywatnie, jakiej muzyki słucha i po jakie filmy sięga po godzinach.

Ulubiony film Roberta Lewandowskiego. Wskazał mocne kino sensacyjne

Wśród ciekawostek na temat Roberta Lewandowskiego można znaleźć informację, że piłkarz wskazywał "Człowieka w ogniu" jako swój ulubiony film. To produkcja z 2004 roku, w której główną rolę zagrał Denzel Washington. Aktor należy do największych gwiazd amerykańskiego kina, a jego występ w tym filmie do dziś ma wielu fanów.

Wybór Lewandowskiego nie jest przypadkowy, jeśli spojrzeć na charakter tej produkcji. "Człowiek w ogniu" to kino sensacyjne, ale nieoparte wyłącznie na akcji. Ważne są tu emocje, napięcie i przemiana głównego bohatera. Film ma mocne tempo, a jednocześnie zostawia widza z poczuciem, że ogląda historię o lojalności, odpowiedzialności i poświęceniu.

"Człowiek w ogniu"

"Człowiek w ogniu" - o czym jest film?

"Człowiek w ogniu" opowiada historię byłego agenta, który podejmuje się ochrony młodej dziewczyny w Meksyku. Z czasem między bohaterami rodzi się szczególna więź, a wydarzenia nabierają coraz większej intensywności. Film łączy elementy dramatu i kina sensacyjnego, dlatego trafia do widzów lubiących mocne, wyraziste historie.

Największą siłą tej produkcji jest rola Denzela Washingtona. Aktor stworzył postać zamkniętą w sobie, zmęczoną życiem, ale stopniowo odzyskującą cel. To właśnie jego obecność sprawia, że film nie jest tylko opowieścią akcji. Ma w sobie także dużo napięcia psychologicznego.

Gdzie obejrzeć film "Człowiek w ogniu" online?

"Człowieka w ogniu" można obecnie obejrzeć w streamingu na Netfliksie i HBO Max. Warto jednak pamiętać, że biblioteki platform VOD często się zmieniają, dlatego przed seansem najlepiej sprawdzić aktualną dostępność bezpośrednio w serwisie.

