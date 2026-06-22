Zamieszony przez Downeya Jr. przedstawia rysunek stylizowany na pracę kilkulatka. Przedstawia Doktora Dooma z jego synem. Obaj mają latawce z przekreślonymi logami Avengers i Fantastycznej Czwórki. Grafikę można zobaczyć TUTAJ.

Pojawiają się szczegóły "Avengers: Doomsday"

Szczegóły "Doomsday" nie są oficjalnie znane. Fani uważają, że rodzina i żałoba po niej będzie jedną z motywacji Dooma. Z kolei ucieczka Kapitana Ameryki do lat 50. XX wieku w finale "Avengers: Koniec gry" miała wywołać zmiany w multiwersum i przyczynić się do zderzeń rzeczywistości, o których mówiono w "Doktorze Strange w multiwersum obłędu".

Downey Jr., który wcześniej wcielał się w Kinowym Uniwersum Marvela w Tony'ego Starka/Iron Mana, coraz chętniej mówi o swojej pracy nad rolą w "Doomsday". Grany przez niego antagonista ma mówić z silnym akcentem. Aktor opracował własną historię dla swojej postaci, która wyjaśnia jego motywacje. Zdradził także, że jego podejście do antagonisty zmieniało się wraz z czasem na planie.

Imponująca obsada nowej odsłony "Avengers"

W "Avengers: Doomsday" Doom zmierzy się z Avengers oraz wywodzącymi się z alternatywnych rzeczywistości X-Men i Fantastyczną Czwórką. W imponującej obsadzie oprócz Downeya Jr. znaleźli się między innymi Chris Evans (Steve Rogers/Kapitan Ameryka), Chris Hemsworth (Thor), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Anthony Mackie (Sam Wilson/Kapitan Ameryka), Florence Pugh (Yelena Belova/Czarna Wdowa), Pedro Pascal (Reed Richards/Pan Fantastyczny), Vanessa Kirby (Sue Storm/Niewidzialna Kobieta), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X) i Channing Tatum (Remy LeBeau/Gambit).

Kiedy premiera "Avengers: Doomsday"?

"Avengers: Doomsday" wejdzie do kin na całym świecie 18 grudnia 2026 roku. Z kolei 17 grudnia 2027 roku swą premierę będzie miał finał szóstej fazy Kinowego Uniwersum Marvela, czyli "Avengers: Secret Wars". Za kamerą obu produkcji stanęli bracia Joe i Anthony Russo, twórcy poprzednich odsłon serii: "Wojny bez granic" i "Końca gry".



