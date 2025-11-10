Robert De Niro zagrał w ponad stu filmach, dwukrotnie zdobywając Oscara. Nazywany jest najwybitniejszym przedstawicielem swojego pokolenia i najlepszym aktorem od czasów legendarnego Marlona Brando. Trudno wyobrazić sobie amerykańskie kino lat 70. XX wieku bez jego wybitnych ról w takich filmach, jak "Ojciec chrzestny II" (1974), "Taksówkarz" (1976), "Łowca jeleni" (1978) i "Wściekły byk" (1980). Za role w pierwszym i ostatnim otrzymał najważniejszą nagrodę amerykańskiego przemysłu filmowego - Oscara, zaś za "Taksówkarza" i "Łowcę jeleni" - nominacje.

Robert De Niro: legenda kina

Robert De Niro urodził się 17 sierpnia 1943 r. w Nowym Jorku. Dorastał w artystycznej rodzinie. Jego ojciec, Robert Henry De Niro, był cenionym w nowojorskim towarzystwie malarzem. Matka zaś, Virginia Admiral, była malarką i poetką, która z przepisywania tekstów na maszynie uczyniła sprawnie działające przedsiębiorstwo.

Zadebiutował na scenie, mając 10 lat. Było to w szkolnym przedstawieniu "Czarnoksiężnik z krainy Oz". Po latach przyznał, że w ten sposób stoczył walkę z chorobliwą nieśmiałością. W wieku 16 lat porzucił szkołę średnią, poświęcając się nauce aktorstwa.

Debiut na wielkim ekranie przypadł na rok 1963 i film "Wesele", choć ostatecznie premiera filmu odbyła się sześć lat później. Bardziej rozpoznawalny stał się jednak dzięki roli umierającego gracza baseballu w "Uderzaj powoli w bęben" (1973). Rok później popularność Roberta De Niro eksplodowała dzięki roli u Francisa Forda Coppoli w drugiej części "Ojca chrzestnego" (1974).

Filmowy dorobek aktora jest imponujący i choć wielu byłych współpracowników doprowadzał "do szału" swoją dbałością o detale, to nie da mu się odmówić poświęcenia dla swojego zawodu. Obecnie z dużą uwagą dobiera swoje kolejne role, podkreślając, że obecnie już "nic nie musi udowadniać".

Zdjęcie Robert De Niro podczas wizyty w Krakowie / Jakub Porzycki / Getty Images

Robert De Niro odwiedził Polskę!

Robert De Niro wspólnie z cenionym szefem kuchni Nobu Matsuhisą i producentem filmowym Meire Teperem mają już prawie 40 restauracji na 5 kontynentach. Na tej liście są m.in Londyn, Monte Carlo, Las Vegas, Mediolan, Warszawa, a teraz do tego zaszczytnego grona dołączy także Kraków!

W specjalnej rozmowie dla Polsat News i Interii, którą przeprowadziła Agnieszka Witkowicz-Matolicz mówią o kulisach sławy, o tym czy w prawdziwym życiu zdarzają się sceny jak z filmu oraz o swoich wrażeniach z wizyty w Polsce.