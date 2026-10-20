Riehle zmarł w swoim domu w Los Angeles z przyczyn naturalnych. Informację o jego śmierci potwierdzili jego przedstawiciele w oświadczeniu dla portalu Deadline. "Był wyjątkowym aktorem, którego kariera w teatrze, filmie i telewizji trwała niemal pięć dekad i przyniosła ponad 400 ról. Richard pozostawił za sobą niezwykłe dziedzictwo" - czytamy w nim.

"Poza swym ogromnym talentem zostanie zapamiętany dzięki szczerej dobroci, bezgranicznej życzliwości i niezachwianej hojności - zwłaszcza wobec początkujących aktorów i filmowców, których wspierał przy każdej możliwej okazji. Nasza branża straciła wyjątkowy talent, a nasza społeczność prawdziwie cudownego człowieka" - napisano w dalszej części oświadczenia.

Richard Riehle zagrał ponad 400 ról

Riehle urodził się 12 maja 1948 roku w Menomonee Falls w stanie Wisconsin. Przygodę z aktorstwem rozpoczął w lokalnych teatrach. Przed kamerą debiutował epizodem w westernie "Rooster Cogburn" z Johnem Wayne'em w roli głównej z 1975 roku.

Za sprawą charakterystycznych wąsów i budzącej szacunek postury aktor był często obsadzany w rolach stróżów prawa lub osób pełniących ważne funkcje. Mogliśmy zobaczyć go między innymi w "Czarnym deszczu", "Myszach i ludziach", "Kasynie", "Duchach Mississippi", "Zabójczej broni 4", "Polowaniu na druhny", "Halloween II" i "Druhnach". Jego filmografię zamyka "The Cowboy Killer" z 2026 roku.

Riehle pojawił się także w wielu znanych serialach telewizyjnych. Mogliśmy go zobaczyć między innymi w odcinkach "Napisała: morderstwo", "Buffy - Postrachu wampirów", "Prezydenckiego pokera", "Ostrego dyżuru", "Orłów z Bostonu", "Dwóch i pół" oraz "Barry'ego".

Najważniejsze filmy Richarda Riehle'a

Do najbardziej znanych występów Riehle'a zalicza się "Ścigany", w którym wcielił się w strażnika więziennego pilnującego bohatera Harrisona Forda w dniu jego ucieczki, oraz "Życie biurowe" - zagrał w nim cynicznego menadżera produktu, który cały czas obawia się utraty pracy.