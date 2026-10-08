Jak przekazał magazyn "Variety", Jessica Biel dołączyła do obsady nadchodzącego filmu "Playmates". Gwiazda "Lepszej siostry" i "Sposobu na morderstwo" zagra żonę Hugh Hefnera (Pullman), która jest byłą Playmate. Chociaż w prawdziwym życiu Hefner był wielokrotnie żonaty, bohaterka grana przez Biel będzie postacią fikcyjną.

Jessica Biel dołączyła do obsady filmu "Playmates". Co już wiemy o produkcji?

Biel zagra u boku ogłoszonych wcześniej Lily-Rose Depp ("Nosferatu"), Billa Pullmana ("Grzesznica") i Indiany Elle ("Pomoc domowa"). Film będzie pełnometrażowym debiutem scenarzystki i reżyserki Lorraine Nicholson, córki Jacka Nicholsona.

Fabuła skupi się na losach 13-letniej Elle (Elle), dla której rezydencja Playboya jest drugim domem. Młoda dziewczyna poznaje tam Annę (Depp), jedną z siedmiu kandydatek ubiegających się o tytuł Playmate miesiąca, i wkrótce rodzi się między nimi nieoczekiwana przyjaźń. Próbują pomóc sobie nawzajem w osiągnięciu tego, czego każda z nich pragnie najbardziej: trafieniu na okładkę magazynu i znalezieniu chłopaka.

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