Reżyserski debiut córki Jacka Nicholsona. Do obsady dołączyła kolejna gwiazda

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Córka Jacka Nicholsona, Lorraine Nicholson, szykuje się do filmowego debiutu. Młoda artystka pracuje nad filmem o rezydencji Playboya, w której spędziła znaczną część dzieciństwa. Do obiecującej obsady produkcji "Playmates" dołączyło właśnie kolejne znane nazwisko.

Uśmiechnięta kobieta z długimi, falowanymi włosami w czarnym, eleganckim żakiecie, stojąca na tle jasnych świateł.
Jessica BielDominik Bindl/WireImageGetty Images

Jak przekazał magazyn "Variety", Jessica Biel dołączyła do obsady nadchodzącego filmu "Playmates". Gwiazda "Lepszej siostry" i "Sposobu na morderstwo" zagra żonę Hugh Hefnera (Pullman), która jest byłą Playmate. Chociaż w prawdziwym życiu Hefner był wielokrotnie żonaty, bohaterka grana przez Biel będzie postacią fikcyjną.

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Mary Kosiarz

Jessica Biel dołączyła do obsady filmu "Playmates". Co już wiemy o produkcji?

Biel zagra u boku ogłoszonych wcześniej Lily-Rose Depp ("Nosferatu"), Billa Pullmana ("Grzesznica") i Indiany Elle ("Pomoc domowa"). Film będzie pełnometrażowym debiutem scenarzystki i reżyserki Lorraine Nicholson, córki Jacka Nicholsona.

Fabuła skupi się na losach 13-letniej Elle (Elle), dla której rezydencja Playboya jest drugim domem. Młoda dziewczyna poznaje tam Annę (Depp), jedną z siedmiu kandydatek ubiegających się o tytuł Playmate miesiąca, i wkrótce rodzi się między nimi nieoczekiwana przyjaźń. Próbują pomóc sobie nawzajem w osiągnięciu tego, czego każda z nich pragnie najbardziej: trafieniu na okładkę magazynu i znalezieniu chłopaka.

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