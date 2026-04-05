Halina Machulska ze Złotym Medalem "Zasłużona Kulturze Gloria Artis"

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska uhonorowała reżyserkę i aktorkę Halinę Machulską Złotym Medalem "Zasłużona Kulturze Gloria Artis" - poinformował Teatr Ochoty w Warszawie.

Złoty Medal "Zasłużona Kulturze Gloria Artis" został przyznany w uznaniu dla jej wybitnego dorobku artystycznego oraz ogromnego wkładu w rozwój kultury polskiej. Odebrała go wnuczka artystki Maria Machulska.

"Pani Halino! Życzymy zdrowia. I tego, aby jak najwięcej osób mogło doświadczać obecności Pani Haliny. Aby mogły z dumą mówić: 'Znam Halinę. Halina jest wspaniała. Z Haliną jest dobrze'" - czytamy w życzeniach przesłanych patronce przez zespół Teatru Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich.

Halina Machulska: sylwetka aktorki i reżyserki

Halina Machulska (ur. w 1929 r. w Łodzi) jest współzałożycielką Teatru Ochoty. Przez dziesięciolecia kształtowała kolejne pokolenia twórców i odbiorców teatru.

Absolwentka filologii polskiej oraz Wydziału Reżyserii PWST w Warszawie, początkowo pracowała jako nauczycielka, by następnie związać życie z teatrem. Debiutowała w 1955 r. w Teatrze Ziemi Opolskiej, a w kolejnych latach występowała na scenach w Opolu, Lublinie i Łodzi oraz w filmie i telewizji.

Jak przypomniano, w 1970 roku, wraz z Janem Machulskim, stworzyła Teatr Ochoty - miejsce, które stało się przestrzenią nie tylko pracy artystycznej, ale także edukacji i spotkania.

"Powołane przez nią Ognisko Teatralne wychowało wiele pokoleń aktorek i aktorów, a dla tysięcy młodych osób było i jest pierwszym doświadczeniem teatru" - czytamy w przesłanym biogramie artystki.

Halina Machulska była pionierką wprowadzania w Polsce metody dramy oraz współtwórczynią Polskiego Ośrodka ASSITEJ i inicjatorką Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK (obecnie Festiwal Korczak Dzisiaj).

"Jej działalność na trwałe zmieniła sposób myślenia o teatrze jako przestrzeni edukacji, relacji i odpowiedzialności społecznej" - napisano.