Ekranizacja "Lalki" w kinach od 30 września

"Lalka" to jeden z najbardziej wyczekiwanych polskich filmów 2026 roku. To również jedna z najważniejszych ekranizacji polskich powieści od lat. W tej spektakularnej, zrealizowanej z ogromnym rozmachem filmowej opowieści wnikamy do świata XIX-wiecznej Warszawy z całą jej kulturową, polityczną i etniczną różnorodnością. Główną bohaterką ponadczasowej "Lalki" jest jednak miłość. Romantyczna, niemożliwa, stojąca w kontrze do pozytywistycznych, pełnych pragmatyzmu czasów, w których się rodzi.

Wszystko zaczyna się w latach 70. XIX wieku, gdy rozdarty wewnętrznie po powrocie z wojny kupiec Stanisław Wokulski ponownie przejmuje sklep, nad którym pod jego nieobecność pieczę sprawował jego stary znajomy, Ignacy Rzecki. Powodem, dla którego Stanisław wyjechał z kraju i dorobił się na wojennych łupach, było uczucie do kobiety z wyższych sfer, panny Izabeli Łęckiej. By zdobyć serce ukochanej, do szaleństwa zakochany Wokulski postanawia wkroczyć do świata warszawskiej arystokracji - nawet, jeśli ceną za to będzie całe jego życie.

Pomysłodawcą, reżyserem i scenarzystą filmu jest Maciej Kawalski - absolwent Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego, który przed kilkoma laty debiutował na dużym ekranie jako twórca "Niebezpiecznych dżentelmenów". Prace nad ekranizacją "Lalki" zaczął ponad trzy lata temu, nie wiedząc, czy jego odwieczne marzenie rzeczywiście się spełni.

Na przestrzeni kilkudziesięciu miesięcy zgromadził jednak imponującą obsadę, na którą składają się m.in. Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, Marek Kondrat, Andrzej Seweryn, Krystyna Janda, Jan Englert, Maria Dębska, Mateusz Damięcki czy Karolina Gruszka. Sama ekranizacja, jak wielokrotnie podkreślał, od początku była dla całego zespołu wielkim wyzwaniem ze względu na udział dziesiątek tysięcy statystów czy konieczność kręcenia scen na Krakowskim Przedmieściu.

Maciej Kawaski o filmowej "Lalce". "Dotyka strun, które są dla nas istotne"

Jak mówił reżyser podczas pokazu prasowego w warszawskim Kinie Atlantic, ciężka praca setek osób przyczyniła się do powstania finalnej wersji, z której jest dumny.

- To jest fantastyczna książka, którą uwielbiałem od liceum i marzyłem, by stworzyć z niej wielki, piękny film. Kiedy spotkaliśmy się parę lat temu z Radkiem [Drabikiem - producentem "Lalki", red.] nad pustą kartką papieru, na której nie było nic poza Radka marzeniem, to nas jakoś porwało. Jest takie zdanie w książce, które bardzo lubię: "Stachu, bo w tobie romantyk się bije z pozytywistą". Myślałem, że to reżyser i producent reprezentują ten pozytywizm, bo chcą zrobić poważne kino. Ale teraz czuję, że wygrał w nas romantyzm, bo porwaliśmy się na coś, co na tamtym etapie było absurdalne. Nie było ani scenariusza, ani budżetu, ani obsady - tylko wielkie marzenie. Ono nas poniosło i cieszę się, że możemy teraz oglądać skończony film - mówił Kawalski.

Na nasze pytanie, dlaczego to właśnie "Lalkę", a nie inne dzieło polskiej literatury postanowił wziąć na tapet, Kawalski stwierdził, że jest to powieść, w której po dziś dzień możemy przejrzeć się jako społeczeństwo.

- Mam wrażenie, że wracamy do tych utworów kultury, które bardzo z nami rezonują. Do tych, które bardzo nas poruszają i które nie przestają być dla nas ważne. Weźmy jako przykład łacinę. Można się jej nauczyć, można w niej przeprowadzić rozmowę, ale ona jest martwym konstruktem. Nikt do niej nie wraca, nie powstają nowe idiomy. A "Lalka" jest żywa. "Lalka" jest taka, że chcemy ją reinterpretować, chcemy do niej wracać. Dotyka strun, które są dla nas istotne. Bardzo to w niej lubię.

- "Lalka" powstawała w odcinkach. Bolesław Prus, pisząc jeden odcinek, nie wiedział, co będzie opublikowane w kolejnym. Tekst jest przez to troszkę niespójny. Bohaterowie się pojawiają, potem znikają, ale jednocześnie jest w nim żywy poryw inspiracji. Tak jakby ta opowieść prowadziła jego, a nie on ją. Czułem to, czytając ją i pracując nad filmem. W trakcie zdjęć poczułem, że utwór zaczyna być mądrzejszy od nas i sam nas prowadzi - dodał.

To będzie "Lalka", na którą czekaliśmy? "Chcieliśmy opowiedzieć ponadczasową historię"

Dopytywany o to, czy w związku z obcowaniem z kultową polską powieścią czuł na sobie większą niż zazwyczaj presję, reżyser odpowiedział następująco:

- Najgorsze, co się może zdarzyć dla filmu, to wypuścić go i pozostawić widzów obojętnymi. To ogrom pracy po nic. "Lalka" jest uwielbianą powieścią, więc naszym celem jest wywołanie u widzów dużych emocji. Jest to też ogromne wyzwanie. Jeżeli pracujemy z ulubioną powieścią Polaków, oczekiwania są duże, nie chcemy tych oczekiwań zawieźć. To samo tyczy się ekipy filmowej. Na planie wszyscy czuliśmy, że obcujemy z jakąś ważną, piękną materią; że mamy najlepsze kostiumy, najlepszą scenografię, najlepsze kreacje aktorskie. Każdy z pionów twórczych chciał dać z siebie wszystko, żeby nie zawieść oczekiwań nas wszystkich - mówił.

Kawalski podkreślił, że nie miał na celu "uwspółcześniać" dzieła Prusa, ale przenieść je na ekran z możliwie jak największą dokładnością.

- Najbardziej zależało nam na tym, żeby to było mocne przeżycie. Żeby to dotykało serca, żeby były momenty humoru, momenty wzruszenia, momenty ściśniętego gardła. To nie miał być idealny materiał do rozprawki do matury; skrót, który ma wpisać się w hasztagi w social media. Chcieliśmy opowiedzieć ponadczasową emocjonalną historię, a nie ubarwiać ją na siłę współczesnością. Mam wrażenie, że jeżeli dziś o czymś dyskutujemy, coś się dzieje ważnego, często w cyniczny sposób, gdy robi się film oparty na prawdziwych wydarzeniach, twórcy chcą go "uwspółcześniać". To tani zabieg. Po paru latach czuć, że powstał w jakiś wykalkulowany sposób. A jednak, filmy robione prosto z serca nie przestają być aktualne. Na wiele lat po premierze "Obywatel Kane" dalej bardzo nas porusza. I tak marzy nam się dziś z "Lalką" - powiedział.

Reżyser o pracy nad "Lalką". "Włożyliśmy w ten film absolutnie wszystko"

- To jest uniwersalna potrzeba, jakiś uniwersalny brak, który wszyscy czujemy, z którym wszyscy się borykamy. Myślę, że social media zmultiplikowały to razy milion, bo porównujemy się z innymi tysiące razy dziennie, ale ta podstawowa potrzeba jest taka sama. Potrzeba odnalezienia swojej drogi w życiu, wypełnienia pustki w swoim sercu. "Lalka" była pisana 150 lat temu i dalej mamy te lęki.

Czym kierował się reżyser "Lalki" przy doborze odpowiedniego Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej?

- Myślę, że proces castingowy jest w znacznej mierze podświadomy. Dla mnie zawsze najważniejsze jest pytanie, czy dana osoba ma w sobie ten pierwiastek. Nie do końca, czy jest w stanie go w techniczny sposób wykreować, ale czy na jakimś głębokim poziomie ma w sobie tę iskrę. Przy wyborze naszej obsady to się niesamowicie udało, w przypadku każdej roli. Oglądając ten film, widzimy tych bohaterów, a nie widzimy aktorów grających tych bohaterów. W wypadku Marcina [Dorocińskiego - red.] i Kamili [Urzędowskiej - red.] widać to bardzo wyraźnie. Stworzyli wspaniałe kreacje, przy których zupełnie zapominam o nich jako aktorach. Oni mają w sobie to, czego ci bohaterowie potrzebowali - tłumaczył.

Kawalski stwierdził, że po wielu miesiącach finalizowania prac nad "Lalką" twórcy wypuszczają do kin najlepszą wersję z możliwych, która zapisze się w pamięci widzów na długo po seansie.

- Włożyliśmy w ten film absolutnie wszystko. Nie mam strachu o to, że gdzieś poszliśmy na łatwiznę. Mam poczucie, że dowozimy absolutnie najlepszy film, jaki byliśmy w stanie zrobić - powiedział.

"Lalka" w reżyserii Macieja Kawalskiego trafi do kin 30 września.