David Jonsson zagra w "Czarnej Panterze 3"

Podczas tegorocznego Comic-Con w San Diego szefostwo Marvela potwierdziło, że w nadchodzącej trzeciej części "Czarnej Pantery" w księcia T'Challę wcieli się David Jonsson. Aktor znany m.in. z ekranizacji powieści Stephena Kinga "Wielki marsz" czy komedii romantycznej "Ulica Rye Lane" przejmie główną rolę po zmarłym w 2020 roku Chadwicku Bosemanie i Letitii Wright, która zastąpiła go w drugiej części sagi pt. "Wakanda w moim sercu".

Książę T'Challa pojawił się w ostatniej scenie wspomnianego filmu, jednak jego postaci nie było w pierwotnym zamyśle Cooglera. Twórcy byli zmuszeni na nowo przepisać scenariusz po śmierci Bosemana, który przegrał walkę z rakiem jelita grubego.

Reżyserią trzeciej odsłony "Czarnej Pantery" ponownie zajmie się nagrodzony Oscarem Ryan Coogler, a oprócz Jonssona na ekranie zobaczymy m.in. Letitię Wright (Shuri) i Winstona Duke'a (M'Baku). Do obsady ma dołączyć także Denzel Washington, który zapowiedział swój udział w filmie w 2024 roku.

"Czarna Pantera 3": Michael B. Jordan komentuje zmiany w obsadzie

Angaż Davida Jonssona do MCU skomentował m.in. Michael B. Jordan, który odegrał w "Czarnej Panterze" rolę złoczyńcy Erika Killmongera. Laureat Oscara za występ w "Grzesznikach" kilka dni po panelu Marvela na Comic-Conie pojawił się na premierze filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" w Los Angeles, gdzie został poproszony o komentarz w sprawie głośnego castingu.

"Och, to cudownie. To coś wspaniałego! Nie mogę się doczekać!" - powiedział aktor w rozmowie z Entertainment Tonight.

Jordan mocno przeżył odejście Bosemana w 2020 roku. Artysta zamieścił wówczas emocjonalny wpis w mediach społecznościowych i złożył hołd zmarłemu aktorowi. "Chciałbym, żebyśmy mieli więcej czasu" - pisał.

Odbierając nagrodę za pierwszoplanową rolę w "Grzesznikach" podczas Santa Barbara International Film Festival w lutym Jordan zadedykował wyróżnienie swojemu koledze z planu. "Bardzo kochałem tego gościa. Jest mi smutno za każdym razem, kiedy myślę o tym, że już nigdy nie będę miał okazji z nim pracować" - mówił.

Michael B. Jordan nie potwierdził jak dotąd, czy pojawi się w najnowszej odsłonie "Czarnej Pantery". Fani MCU nie będą jednak musieli zbyt długo czekać, by po raz pierwszy zobaczyć w nowej roli Davida Jonssona. Książę T'Challa wystąpi w długo wyczekiwanym filmie "Avengers: Doomsday", który wejdzie do polskich kin 18 grudnia.

Z kolei "Czarna Pantera 3" zadebiutuje na dużym ekranie 15 grudnia 2028 roku.



