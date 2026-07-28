Netflix i SPF-ZAPA doszły do porozumienia ws. tantiem

Podpisana umowa otwiera nowy rozdział współpracy pomiędzy Netflixem a SFP-ZAPA i obejmuje okres od września 2024 roku, czyli momentu wejścia w życie przepisów wprowadzających prawo twórców do uzupełniającego wynagrodzenia od dystrybucji utworów w serwisach VOD, do końca 2026 roku

Wprowadzenie tantiem było jednym z ważniejszych postulatów polskiego środowiska filmowego ostatnich lat. Nowelizację prawa autorskiego odnoszącą się do wynagrodzeń za wykorzystywanie dzieł artystów w sieci podpisał w sierpniu 2024 roku po wielomiesięcznych apelach prezydent Andrzej Duda.

Serwisy streamingowe, takie jak Netflix odprowadzają tantiemy do organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi - w tym przypadku jest to SFP-ZAPA. Następnie środki te przekazywane są poszczególnym twórcom.

Pierwsza pula wynagrodzeń ma trafić do rąk artystów jeszcze w tym roku.

Tantiemy dla artystów. Jest decyzja Netflixa

- Porozumienie to jest efektem wieloletnich działań SFP-ZAPA na rzecz wprowadzenia ustawowego prawa do wynagrodzenia za eksploatację filmów i seriali w streamingu. Jego zawarcie pokazuje także, że możliwe jest wypracowanie rozwiązań pomiędzy organizacjami zbiorowego zarządzania a globalnymi serwisami VOD, zapewniających skuteczne wykonywanie praw twórców. Choć w procesie legislacyjnym różniliśmy się wielu kwestiach, po wejściu w życie nowych przepisów Netflix niezwłocznie przystąpił do negocjacji i po miesiącach intensywnych rozmów osiągnęliśmy porozumienie, które tworzy podstawy dalszej współpracy. Cieszę się, że Netflix dołączył do grona partnerów SFP-ZAPA regulujących tantiemy na rzecz chronionych przez nas twórców - przekazał w oświadczeniu Dominik Skoczek, dyrektor SFP-ZAPA.

- Dla Netflixa adekwatne i sprawiedliwe wynagradzanie twórców i artystów od zawsze było sprawą kluczową. Od ponad 10 lat inwestujemy w polską kulturę i rynek audiowizualny. Oferowaliśmy, oferujemy i dalej będziemy oferować jak najlepsze warunki do realizacji kreatywnych wizji polskich twórców filmów i seriali, bo dzięki temu na ekrany mogą trafiać dziesiątki nowych, porywających historii. Cieszymy się, że dzięki porozumieniu SFP-ZAPA już wkrótce wypłaci dodatkowe wynagrodzenia twórcom produkcji dostępnych w serwisie Netflix - dodał z kolei Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor programowy Netflixa w Europie Środkowo-Wschodniej.

Netflix oraz SFP-ZAPA zobowiązały się do kontynuowania współpracy, wypracowując warunki porozumienia na kolejne lata.