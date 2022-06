Renata Dancewicz to jedna z najpopularniejszych i najbardziej zmysłowych aktorek ostatniej dekady XX wieku. Wielu jej fanów do dziś z łezką w oku wspomina śmiałe sceny z udziałem artystki. Trudno zapomnieć zwłaszcza te z "Diabelskiej edukacji" i " Pułkownika Kwiatkowskiego ", w którym to nad nagim biustem Renaty Dancewicz ze wzruszenia płakał Marek Kondrat.

30 lat temu aktorka uchodziła za prawdziwą seksbombę, choć tak naprawdę nigdy nie zależało jej na takiej opinii. Obecnie Renata Dancewicz jest kilka lat po 50-tce i nadal wygląda świetnie. Jest świadomą własnej wartości kobietą, działaczką społeczną i feministką, która nie obawia się otwarcie wyrażać własnych poglądów. Sprawdzamy, jak wygląda teraz i co u niej słychać.

Renata Dancewicz - kim jest, wiek, wzrost, znak zodiaku, Instagram

Renata Dancewicz jest polską aktorką i brydżystką. Urodziła się 7 lutego 1969 roku w Lesznie w województwie wielkopolskim, co oznacza, że aktualnie ma 53 lata i jest spod znaku Wodnika. Artystka ma 171 centymetrów wzrostu.

Instagrama Renaty Dancewicz na próżno można szukać w sieci, gdyż prywatność ceni sobie bardziej niż profile w mediach społecznościowych. To jedna z najbardziej tajemniczych gwiazd polskiego show-biznesu.

Renata Dancewicz - rodzina, dzieci, partner. Miała romans z młodszym aktorem

Renata Dancewicz ma na koncie kilka głośnych związków, w tym jeden z młodszym od niej o sześć lat aktorem - Rafałem Maćkowiakiem. Gdy zaczęło między nimi iskrzyć, artysta miał 22 lata. Był jeszcze wówczas studentem warszawskiej Akademii Teatralnej.

Jego talent zauważono i zaproponowano mu rolę w filmie "Gniew", w którym główne role grali Artur Żmijewski i Renata Dancewicz. Starsza koleżanka z branży nieco onieśmielała Rafała Maćkowiaka, jednak jej talent, wdzięk i kobiecość zrobiły na nim ogromne wrażenie.

Rafał przez cały czas nie mógł oderwać wzroku od Renaty. Chodził jak zahipnotyzowany. W końcu postawił wszystko na jedną kartę, przemógł swą nieśmiałość i zaczął ją adorować. Okazało się, że on również nie jest jej obojętny wspominała osoba odpowiedzialna za produkcję filmu "Gniew" w rozmowie z "Dobrym Tygodniem"

Gdy okazało się, że zainteresowanie jest obustronne, zaczęli się spotykać i szybko zamieszkali razem. Młodszy partner Renaty Dancewicz chętnie towarzyszył aktorce na branżowych imprezach. Łączył ich nie tylko wspólny zawód, ale też pasja do gry w karty i zamiłowanie do sztuki. Niestety podzieliły ich różnice w podejściu do pracy. Zakochani rozstali się jednak w zgodzie, bez ujawniania brudnych szczegółów i oboje odnaleźli szczęście u boku innych partnerów.

Zdjęcie Renata Dancewicz i Rafał Maćkowiak / Prończyk / AKPA

Rafał Maćkowiak poznał stylistkę - Małgorzatę Vasinę, z którą ma troje dzieci, a aktorka zakochała się w biznesmenie Tomaszu Winciorku. Owocem ich związku jest syn - Jerzy. Jedyne dziecko Renaty Dancewicz przyszło na świat w 2003 roku.

Renata Dancewicz kilka lat temu miała krótki romans z aktorem Jackiem Braciakiem. W 2016 roku spotykali się przez kilka miesięcy. Jednak choć na zdjęciach zrobionych przez paparazzi wyglądali na szczęśliwych, szybko okazało się, że dzieli ich zbyt wiele, by mogli stworzyć udany związek.

Renata Dancewicz - kariera, filmy. Nie tylko "Samowolka" i "Pułkownik Kwiatkowski"

Chociaż polskie kino lat 90. z pewnością nie byłoby takie samo bez Renaty Dancewicz, to początkowo wcale nie planowała ona zostać aktorką. Interesowała się historią starożytną, więc rozważała karierę egiptologa. Zamiłowanie do występów na scenie odkryła dopiero w ostatniej klasie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lublinie. Dostała wówczas główną rolę — Klary w inscenizacji "Ślubów panieńskich" Aleksandra Fredry.

Zdjęcie Renata Dancewicz w 1997 roku / Bujnowicz / AKPA

Renata Dancewicz po maturze zdawała egzamin wstępny na studia aktorskie. Do Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi dostała się za drugim podejściem. Przez rok studiowała prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Z łódzkiej Szkoły Filmowej została wydalona po 1,5 roku nauki i choć nie było to dla niej łatwe doświadczenie, wzmocniło ją. Postanowiła udowodnić, że jednak nadaje się na aktorkę i, jak widać, wyszło jej to całkiem nieźle.

Renata Dancewicz karierę zaczynała w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, gdzie występowała przez kilka sezonów. Później związała się z Teatrem Kwadrat, jednak dopiero występy na dużym i małym ekranie przyniosły jej wielką popularność.

Zdjęcie Marek Kondrat, Renata Dancewicz i Zbigniew Zamachowski w filmie "Pułkownik Kwiatkowski" / materiały prasowe

W filmie Renatę Dancewicz po raz pierwszy można było oglądać w 1993 roku. Aktorka wystąpiła wówczas w czterech produkcjach - "Samowolce" Feliksa Falka, "Komedii małżeńskiej" Romana Załuskiego, "Wynajmę pokój" Andrzeja Titkowa oraz "Do widzenia wczoraj" w reżyserii Janusza Majewskiego i Pétera Bacsó.

Rok później dała się poznać szerszej widowni jako Agnieszka Piotrowska w serialu obyczajowym "Radio Romans". Zagrała też w "Oczach niebieskich" i krótkometrażowym filmie erotycznym "Diabelska edukacja", gdzie po raz pierwszy zaprezentowała swoje wdzięki w pełnej krasie. Po tym występie propozycje zawodowe posypały się do niej jak z rękawa.

Zdjęcie Renata Dancewicz w 2001 roku /Mikulski /AKPA

W 1995 roku artystka zagrała Krysię w filmie "Pułkownik Kwiatkowski" i za tę rolę otrzymała nominację do nagrody Złotej Kaczki, a scena, w której zagrała razem z Markiem Kondratem, stała się jednym z najbardziej znanych epizodów w historii polskiego kina. Zostało w niej pokazane, jak mężczyzna grany przez aktora płacze na widok nagich piersi śpiącej bohaterki.

Od biustu Renaty Dancewicz w "Pułkowniku Kwiatkowskim" trudno było oderwać wzrok, choć, co ciekawe, tę scenę reżyser Kazimierz Kutz wymyślił na poczekaniu.

W 1995 roku aktorka zagrała też w "Opowieściach erotycznych", dramacie "Tato" z Bogusławem Lindą i melodramacie Ryszarda Brylskiego "Deborah". Inne produkcje z lat 90. z Renatą Dancewicz, które warto wymienić, to trzy części "Ekstradycji" (1996, 1997, 1998), "Szwedzki bohater" (1997), "Gniew" (1997) i "Siedlisko" (1998).

Renata Dancewicz - obecnie. Jest feministką, ateistką i nie boi się tego przyznać

Renata Dancewicz w 2002 roku wcieliła się w postać Marty Nowickiej w kultowym "E=mc2", a od 2003 roku gra w serialu "Na Wspólnej" jako Weronika Wilk-Roztocka. W ciągu ostatnich lat fani mogli podziwiać ją w wielu epizodycznych rolach, m.in. w serialach "Szpilki na Giewoncie", "Komisarz Alex" czy "Prawo Agaty".

Zdjęcie Renata Dancewicz w "Na wspólnej" / Wojciech Olszanka / East News

Nie sposób pominąć jej sesji do magazynów dla dorosłych. Aktorka dwukrotnie pozowała do "Playboya" (1996, 2003) i raz do magazynu CKM" (2001). W 2006 roku brała udział w "Tańcu z Gwiazdami". W parze z tancerzem Marcinem Olszewskim zajęła piąte miejsce. W 2013 roku wcieliła się w Dorotę w filmie "Bejbi blues", a w 2021 roku zagrała matkę Nitki w "Wojennych dziewczynach".

Renata Dancewicz obecnie wciąż jest piękną, zgrabną i zadbaną kobietą. Zachwyca jednak nie tylko wyglądem, ale przede wszystkim otwartością i szczerymi wypowiedziami. Aktorka angażuje się w sprawy społeczne i nie boi się wyrażać własnego zdania. Walczy o prawa kobiet, w tym prawo do aborcji i równość dla środowisk LGBT w Polsce. Deklaruje się jako feministka i ateistka. Niedawno ruszyły zdjęcia do kolejnego serialu z jej udziałem — Mój agent".

Zdjęcie Renata Dancewicz obecnie wciąż jest piękną kobietą / Kamil Piklikiewicz / East News

