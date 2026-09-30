Rekordy na koncie i powrót do kin! Hit dostanie nową wersję

W katalogu serwisu Blu-ray.com przy jednym z najbardziej wyczekiwanych tytułów roku pojawiła się data 17 listopada 2026 roku. Według wstępnych informacji to właśnie wtedy "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" miałby doczekać się oficjalnego wydania na nośnikach Blu-ray oraz w rozdzielczości 4K.

Warto jednak pamiętać, że pojawienie się tej daty w systemie dystrybutora nie oznacza automatycznie, że dokładnie w tym samym terminie film trafi do płatnych serwisów VOD - a na ten moment może nam przyjść jeszcze długo poczekać,

Pajęczy szał trwa

Twórcy i producenci naprawdę nie muszą się spieszyć z cyfrową premierą. Film z Tomem Hollandem w roli głównej okazał się absolutnie gigantycznym sukcesem kasowym i do 23 września zgarnął na całym świecie około 2,48 miliarda dolarów.

Dzięki temu produkcja może pozwolić sobie na wyjątkowo długą i dochodową obecność na wielkim ekranie. Przypomnijmy, że "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" zadebiutował pod koniec lipca i - mimo upływu niemal dwóch miesięcy - wciąż przyciąga do kin tłumy widzów.

Powrót Rosario Dawson

Wygląda na to, że fani szybko znajdą kolejny pretekst, by kupić bilet do kina. Jak potwierdził serwis The Hollywood Reporter, Sony Pictures intensywnie pracuje nad ponownym wprowadzeniem filmu do kinowej dystrybucji. Specjalna, rozszerzona wersja ma zawierać niepublikowane wcześniej materiały.

Największą sensacją jest informacja o włączeniu do seansu wyciętej sceny z udziałem Rosario Dawson, której zabrakło w wersji debiutującej na ekranach 31 lipca.

Podczas lipcowego spotkania z fanami aktorka zdradziła, iż nakręciła materiał do filmu "Całkiem nowego dnia", powracając do roli Claire Temple - postaci, którą widzowie pokochali w serialowych produkcjach: "Daredevil", "Jessica Jones", "Luke Cage", "Iron Fist" oraz "The Defenders".

"Moja postać jest gdzieś w tym samym uniwersum i naprawdę to uwielbiam" - opowiadała wówczas podekscytowana Dawson. - "Mam nadzieję, że znów będę Claire".

Decyzja Sony nie jest dziełem przypadku. To bezpośrednia reakcja na gigantyczny sukces niedawnej re-edycji "Avengers: Koniec gry", która po powrocie do amerykańskich kin zgarnęła dodatkowe 26 milionów dolarów i szturmem wróciła na szczyt tamtejszego box office'u.