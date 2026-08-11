Informację o śmierci Bannistera potwierdziła jego żona Gigi w rozmowie z portalem TMZ. Aktor zmagał się od dekady z otępieniem z ciałami Lewy'ego i chorobą Parkinsona.

Reggie Bannister był gwiazdą serii "Mordercze kuleczki"

Bannister przyszedł na świat 29 września 1945 roku w Long Beach w Kalifornii. Pracował jako muzyk, zanim nie został powołany do Wietnamu. Po zwolnieniu ze służby zaczął pojawiać się w filmach swojego przyjaciela Dona Coscarelliego.

Największą popularności przyniosła im seria "Mordercze kuleczki". Pierwsza część ukazała się w 1979 roku. Skupiała się na mieszkańcach miasteczka, którzy zaczynają ginąć w przerażających okolicznościach. Nastolatek Mike odkrywa, że za tragediami stoi miejscowy przedsiębiorca pogrzebowy, znany jako Wysoki Mężczyzna. Bannister zagrał Reggie'ego, przyjaciela młodzieńca pracującego jako lodziarz, który pomaga mu w starciu z tajemniczym zabójcą.

Coscarelli napisał Reggie'ego z myślą o Bannisterze. Ten wcielił się w postać we wszystkich pięciu filmach z serii (1979-2016) i szybko stał się jej najbardziej rozpoznawalnym bohaterem obok Wysokiego Mężczyzny.

Po premierze drugiej części "Morderczych kuleczek" z 1989 roku Bannister został ikoną horrorów klasy B. Pojawiał się w nich aż do zakończenia swej kariery w 2016 roku, spowodowanego pogorszeniem się stanu zdrowia.