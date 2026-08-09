"Vaiana": Dwayne Johnson o negatywnych recenzjach

Chociaż aktorska wersja "Vaiany" nie zdołała osiągnąć sukcesu kasowego, Dwayne Johnson jest dumny z tego, co udało się stworzyć. W rozmowie z "People" zauważył, że pierwsze recenzje filmu były entuzjastyczne:

"Nigdy nie zapomnę tego, kiedy pojawiły się pierwsze dwie recenzje. Były niezwykle pozytywne".

Wraz z kolejnymi pokazami pojawiło się więcej głosów rozczarowania. Aktor jednak skwitował to zdaniem, że "tak po prostu bywa w tej branży".

Johnson jest świadomy tego, co tak naprawdę powinno być istotne w kontekście "Vaiany". Dzięki filmowi polinezyjska ludność ma rzadką możliwość, by zobaczyć swoją kulturę na ekranie. Niezależnie od opinii aktor cieszy się z tego, co udało się osiągnąć.

"Vaiana": aktorska wersja animacji Disneya

"Vaiana" to film aktorski wytwórni Disney będący reinterpretacją nominowanego do Oscara animowanego hitu. Bohaterką "Vaiany: Skarbu oceanu" z 2016 roku była tytułowa dzielna nastolatka, która podjęła się niebezpiecznej misji, aby ocalić rodzinną wyspę. Wraz z potężnym niegdyś półbogiem imieniem Maui wyruszyli w pełną niezwykłych przygód żeglugę przez ocean. Z pomocą nowego towarzysza dziewczyna rzuciła wyzwanie morskim potworom i przeznaczeniu.

Historia była zainspirowana opowieściami ludów Oceanii, które jako jedne z pierwszych przemierzały wody Pacyfiku. W 2024 roku doczekaliśmy się sequela przygód dzielnej wojowniczki i jej przyjaciół.

Podobnie jak wspomniana animacja zrealizowany na jej podstawie film opowiada o przygodach dziewczyny, która na wezwanie oceanu po raz pierwszy opuszcza rodzinną wyspę Motonui i udaje się w niezapomnianą podróż, by ratować swoje plemię. Reżyserem produkcji jest uhonorowany nagrodami Emmy i Tony Thomas Kail, a w głównych rolach wystąpili: Catherine Lagaʻaia, John Tui, Frankie Adams, Rena Owen oraz Dwayne Johnson, wcielający się w postać, której w animacji użyczył głosu.

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