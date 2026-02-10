"Bullitt" Petera Yatesa miał swą premierę w 1968 roku. Opowiadał o detektywie, który prowadzi śledztwo w sprawie śmierci świadka koronnego w procesie przeciwko mafii. W głównego bohatera wcielił się Steve McQueen. Był to jeden z ulubionych występów w karierze zmarłęgo w 1980 roku aktora.

"Bullitt" zalicza się do klasyki kina policyjnego. Otrzymał Oscara za montaż i nominację za dźwięk. Sekwencja pościgu samochodowego uchodzi do dziś za jedną z najlepszych w historii.

Bradley Cooper i Steven Spielberg Matt Winkelmeyer Getty Images

"Bullitt" Stevena Spielberga nie powstanie

W 2022 roku pojawiły się plotki, że Spielberg planuje reboot dzieła Yatesa dla wytwórni Warner Bros. W tytułowego bohatera miałby wcielić się Cooper. Film przedstawiłby jednak inną historię niż film z 1968 roku. Po czterech latach od ogłoszenia Jordan Ruimy z portalu "World of Reel" podał, że według jego informacji projekt jest martwy.

Spielberg jest w trakcie kampanii oscarowej - otrzymał nominację za produkcję "Hamneta" Chloé Zhao. Następnie będzie zajęty promocją swojego najnowszego filmu "Dzień objawienia", który wejdzie o kin w czerwcu 2026 roku. Z kolei Cooper jest zajęty przygotowaniami do kolejnego projektu reżyserskiego. Zamierza wejść na plan na początku 2027 roku. Spielberg nie jest zainteresowany, by nakręcić nowego "Bullitta" z innym aktorem w roli głównej. Z tego powodu projekt nie zostanie zrealizowany w najbliższym czasie.