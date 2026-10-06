Od 30 września na ekranach polskich kin można oglądać "Lalkę" w reżyserii Macieja Kawalskiego. To filmowa wersja z Kamilą Urzędowską i Marcinem Dorocińskim w rolach głównych.

Jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku jest jednocześnie jednym z najdroższych filmów, jakie powstały w polskim kinie. Budżet filmu Kawalskiego wyniósł ponad 63 miliony złotych.

Już po pierwszym weekendzie wyświetlania w kinach "Lalka" może pochwalić się porządnym wynikiem frekwencyjnym. Według danych portalu KinoMetrics, "Lalkę" w reżyserii Macieja Kawalskiego obejrzało w miniony weekend 540 tysięcy widzów. Sumując dane z pozostałych kin, portal sugeruje, że łącznie ekranizacja powieści Prusa przyciągnęła do kin ponad 620 tysięcy Polaków (stan na 5 października). Tym samym film osiągnęła największe otwarcie polskiego filmu od czasu pandemii.

Maciej Kawalski jest "onieśmielony" reakcją widzów

Reżyser Maciej Kawalski w rozmowie z TVN24 przyznał, że jest pod ogromnym wrażeniem reakcji widzów na "Lalkę". Jak podkreślił, zainteresowanie filmem przerosło jego oczekiwania.

"Reakcja widzów nas absolutnie onieśmiela i zaszczyca, bo jednak wszyscy znamy tę powieść, kochamy tę powieść" - mówił.

Kawalski zdradził również, że do twórców docierają wiadomości od widzów, którzy po seansie postanowili podzielić się swoimi wrażeniami. Wśród nich są osoby, które po raz pierwszy od wielu lat wybrały się do kina.

"Ponad 50 procent wszystkich biletów sprzedanych w kinach to są bilety sprzedane na "Lalkę". Piszą do nas ludzie - do producenta, do mnie, do aktorów - którzy wyszli do kina po raz pierwszy od 10 lat. (...) Włożyliśmy w ten film całe serce" - przyznał reżyser.

"Lalka": uniwersalna opowieść o niespełnionej miłości

"Lalka" to zrealizowana z ogromnym rozmachem superprodukcja, będąca uniwersalną opowieścią o miłości, podążaniu za marzeniami, ambicji, awansie społecznym i poszukiwaniu szczęścia w świecie zdominowanym przez polityczne i klasowe układy.

To być może najbardziej gwiazdorski film w historii polskiego kina - w roli Stanisława Wokulskiego zobaczymy Marcina Dorocińskiego, a w Izabelę Łęcką wcieliła się Kamila Urzędowska. Na drugim planie pojawią się m.in. Marek Kondrat, Agata Kulesza, Maria Dębska, Andrzej Seweryn, Krystyna Janda, Borys Szyc, Maja Ostaszewska, Maja Komorowska i Jan Englert.