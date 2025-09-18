Nina Dobrev i Ian Somerhalder: historia związku

Nina Dobrev i Ian Somerhalder poznali się na planie popularnego serialu "Pamiętniki wampirów". Przez kilka lat wcielali się w postaci Eleny Gilbert i Damona Salvatore. W tym czasie, od 2010 do 2013 roku, byli również parą w życiu prywatnym. Ich związek wzbudzał ogromne zainteresowanie mediów oraz rozpalał do czerwoności fanów produkcji.

Na początku Dobrev i Somerhalder nie potwierdzali oficjalnie, że są razem. Jak aktorka przyznała w rozmowie z magazynem "Seventeen" w październiku 2012 roku, zakochanie się w koledze z planu było ostatnią rzeczą, o której myślała, gdy zaczynała pracę nad serialem.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrzej Wajda powrócił do Hollywood INTERIA.PL

"Nie chciałam umawiać się z żadnym ze współpracowników, moim celem na planie było zachowanie profesjonalizmu" - wyznała Dobrev. "Ale czasem nie da się powstrzymać uczuć do kogoś, z kim ma się wyjątkową więź. Można z tym walczyć tylko przez pewien czas, a ja walczyłam naprawdę, naprawdę długo" - dodała.

Nina Dobrev i Ian Somerhalder pojawiali się razem na czerwonych dywanach i wydarzeniach branżowych. Ku ogromnym rozczarowaniu fanów, ostatecznie rozstali się w 2013 roku, ale po zakończeniu związku utrzymali dobre relacje zarówno zawodowe, jak i prywatne.

"Mówiłam to już wcześniej - nie rozstaliśmy się dlatego, że wydarzyło się coś złego albo że zabrakło miłości czy przyjaźni" - powiedziała aktorka w rozmowie z "E! News". "Kocham go, nasza przyjaźń wciąż jest silna, uważam, że jest wspaniały i bardzo mi na nim zależy. I to się nie zmieniło. Jesteśmy profesjonalni i to w porządku. Byliśmy przyjaciółmi na długo przed tym, zanim zaczęliśmy się spotykać i nadal nimi jesteśmy" - mówiła wówczas.

Somerhalder następnie związał się z aktorką Nikki Reed. Para w 2015 roku powiedziała sobie sakramentalne "tak". Z kolei Nina Dobrev w ostatnich latach umawiała się ze sportowcem, Shaunem White'em. Byli nawet zaręczeni, lecz najnowsze doniesienia mediów informują o ich rozstaniu.

Nina Dobrev zarabiała mniej od Iana Somerhaldera na planie "Pamiętników wampirów"

Choć to Nina Dobrev wcielała się w rolę głównej bohaterki w "Pamiętnikach wampirów", po latach wyszło na jaw, że zarabiała ona znacznie mniej niż Ian Somerhalder czy Paul Wesley.

Dobrev w książce Samanthy Highfill "I Was Feeling Epic" przyznała, że "musiała być na planie dwa razy dłużej". W pewnym momencie grała dwie role jednocześnie. "Musiałam zapamiętać dwa razy więcej kwestii. Chciałam wcielać się w Katherine Pierce, ale oczekiwałam za to sprawiedliwego wynagrodzenia i traktowania na równi z chłopakami" - powiedziała.

Zdjęcie Ian Somerhalder, Nina Dobrev i Paul Wesley / Robert Benson/WireImage / Getty Images

Po tym, jak poprosiła o wyższe honorarium, studio miało polecić scenarzystom, by przestali pisać sceny z Katherine, ponieważ "musieli dodatkowo płacić" aktorce za granie tej roli.

Współtwórczyni i showrunnerka Julie Plec ujawniła, że musieli wręcz "błagać stację", by "pozwoliła Ninie Dobrev grać Katherine", negocjując dla niej nowy kontrakt. Choć książka ujawnia, że aktorce udało się wynegocjować wyższe wynagrodzenie, nigdy nie było ono równe pensjom jej kolegów z planu.

"Pamiętam, że miałam wrażenie, iż studio nie docenia tego, co wnoszę do serialu. Czułam, jakby mówili, że cała ciężka praca, którą w to wkładam, nie ma dla nich znaczenia i że nie jestem równa moim męskim współpracownikom, co było dla mnie przykre" - wyznała Dobrev.