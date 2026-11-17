Informacja o śmierci reżysera została potwierdzona przez portale Deadline i People. Okoliczności zgonu są badane przez Biuro Głównego Lekarza Sądowego Nowego Jorku. Przedstawiciele władz przekazali, że przyczyna i sposób tragedii "zostaną wyjaśnione w toku dalszych badań".

Kariera Raya Tintoriego

Zmarły był synem montażysty Johna Tintoriego i Mary Cybluski, superwizorki scenariuszowej. Swoją karierę zaczął jeszcze w czasie studiów. Wtedy nakręcił dwa filmy krótkometrażowe: "Jettison Your Loved Ones" i "Death to the Tinman". Po zdobyciu dyplomu uczelni wyższej Tintori realizował teledyski dla zespołów MGMT, The Killers i Arcade Fire.

Był współzałożycielem Court 13, które wyprodukowało "Bestie z południowych krain" Benha Zeitlina z 2012 roku. Film okazał się sukcesem kina niezależnego. Nominowano go do czterech Oscarów: za produkcję roku, reżyserię, scenariusz adaptowany i główną rolę dziewięcioletniej wówczas Quvenzhané Wallis.

W 2017 nagrodzono go statuetką Emmy za pracę przy programie "Follow My Lead: The Story of the 2016 NBA Finals".

Od 2025 roku zmarły był związany z komiczką Heidi Gardner, dawną członkinią obsady programu satyrycznego "Saturday Night Live".