"W tym roku mamy zaszczyt nagrodzić wybitnego artystę, który odmienił polską scenę muzyczną, nadał jej świeżości i w sposób konsekwentny podąża swoją drogą twórczą. Artystę niepokornego i odważnego, zaskakującego, wyjątkowego - Ralpha Kaminskiego " - tłumaczy wybór laureata Kafka Jaworska, dyrektorka MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze.

Ralph Kaminski: Kocham kino i muzykę filmową

Ralph Kaminski to wszechstronny artysta, autor tekstów, kompozytor, producent muzyczny, reżyser teledysków i wokalista. Urodził się w Jaśle, gdzie uczęszczał do szkoły muzycznej. Ukończył Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Twórczość Ralpha jest ciepło przyjmowana przez krytyków, czego wyrazem były nominacje do Fryderyków za album "Młodość". Statuetki otrzymał w kilku kategoriach za nagrania z płyty "KORA". Kolejnym prestiżowym wyróżnieniem okazała się Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego oraz Paszport "Polityki", będący symbolicznym stemplem jakości dokonań artysty.

W 2021 roku Ralph wykonał utwór "Pięć minut łez" promujący film "Moje wspaniałe życie". Skomponował również muzykę do filmu Nataszy Parzymies "Moje stare" , który pokazany zostanie na Tofifest.

Po projekcji, która odbędzie się 27 czerwca, widzowie będą mieli szansę spotkać się z Ralphem Kaminskim, reżyserką Nataszą Parzymies oraz aktorkami Dorotą Pomykałą i Dorotą Stalińską.

"Jestem bardzo szczęśliwy, że zdobyłem nagrodę Złotego Anioła za Niepokorność Twórczą" - mówi Ralph Kaminski. "Tofifest to wspaniały festiwal, a ja kocham kino i muzyką filmową, która stanowiła inspirację dla mojej twórczości już od pierwszej płyty i pierwszych wyreżyserowanych teledysków. Wyróżnienie za niepokorność to dla mnie ogromny komplement, bo to właśnie robienie czegoś niewygodnego jest najważniejsze w sztuce" - dodaje artysta.

Tegoroczna edycja festiwalu Tofifest odbędzie się w dniach 27 czerwca - 2 lipca w Toruniu.