"To jest kuriozum, że ludzie, którzy chodzą na różnego rodzaju marszach, z ustami pełnymi frazesów o wolności słowa, o konstytucji, dzisiaj tak naprawdę doprowadzili do tego, że ministrowi sprawiedliwości zakazuje się wypowiadania na temat pani Agnieszki Holland" - powiedział Bochenek.

W ocenie rzecznika PiS Agnieszka Holland "jest wyjątkowo przewrażliwiona na punkcie krytyki pod swoim adresem". "Dla mnie ten wyrok jest kompletnie niezrozumiały" - powiedział rzecznik PiS.

Reklama

Na uwagę dziennikarza, że "decyzję podjął sędzia, który kilka lat temu pozwolił 'Gazecie Wyborczej' pisać, że mamy 'mafijne państwo PiS'", odparł, że "wychodzi na to, że demokracja, konstytucja jest przestrzegana wtedy, kiedy rządzi PO, natomiast do władzy nie ma prawa dojść żadna inna partia, ponieważ zawsze to będzie podważane".

Odnosząc się do informacji o tym, że " Zielona granica " zostanie pokazana w Watykanie, Bochenek podkreślił, że "kompletnie nie akceptuje" tego filmu, zaś osoby, które będą go oglądały m.in. w Watykanie i na różnego rodzaju festiwalach, "nie znają tak naprawdę kontekstu, nie znają prawdy".

Rafał Bochenek o "Zielonej granicy": "Jest to podważanie wiarygodności i zaufania"

W ocenie Bochenka film Holland nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. "Jest to podważanie wiarygodności i zaufania do polskich pograniczników, którzy ciężko pracują po to, byśmy wszyscy mogli czuć się bezpiecznie. To próba dyskredytowania działań, które były podejmowane i próba otwarcia drzwi na nielegalną migrację w Polsce" - ocenił.

"Polscy pogranicznicy, nasi obywatele - kobiety, mężczyźni, żony, mamy, córki, wujkowie, ojcowie - stoją po nocach na granicy i strzegą naszego bezpieczeństwa. Pilnują, żeby te tysiące nielegalnych migrantów, którzy są zwożeni na naszą wschodnią granicę, nie dostały się do Polski tylko po to, żebyśmy wszyscy mogli czuć się bezpiecznie" - mówił.

Według polityka PiS, Holland "próbuje robić z tych ludzi degeneratów, agresorów, którzy wrzucają ciężarną kobietę na drut kolczasty albo piją na umór alkohol".

"Nazywa się ich faszystami - to jest skandal, to jest film antypolski, który podważa zaufanie do państwa polskiego i próbuje przygotować grunt pod przyjmowanie nielegalnych migrantów - czy to ze Wschodu - tych, którzy są zwożeni na naszą granicę przez (Władimira) Putina, albo (Alaksandra) Łukaszenkę, czy to z Zachodu - w ramach paktu relokacji w Unii Europejskiej" - mówił.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Agnieszka Holland ostro o posłance Prawa i Sprawiedliwości INTERIA.PL

"Zielona granica": Sądowy zakaz dla ministra Zbigniewa Ziobry

Na początku września - odnosząc się do jednego z wywiadów Holland o filmie "Zielona Granica" - Ziobro napisał na Twitterze: "W III Rzeszy Niemcy produkowali propagandowe filmy pokazujące Polaków jako bandytów i morderców. Dziś mają od tego Agnieszkę Holland".

Po wpisie Ziobry prawnicy Holland skierowali do Ziobry wezwanie przedsądowe, w którym wezwali do opublikowania przez niego przeprosin i wpłaty 50 tys. zł na Stowarzyszenie "Dzieci Holocaustu". W przypadku braku reakcji Holland zapowiedziała wystąpienie na drogę sądową.

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka warszawskiego SO sędzia Sylwia Urbańska - postanowieniem z 25 września br. - sąd w tej sprawie udzielił zabezpieczenia roszczenia o ochronę dóbr osobistych, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, poprzez zakazanie Zbigniewowi Ziobrze "publikowania na wszystkich swoich kontach w mediach społecznościowych, tj. X (wcześniej Twitter), Facebook, Instagram - postów, oświadczeń lub innych informacji na temat uprawnionej lub jej twórczości filmowej - w związku z wyreżyserowanym przez uprawnioną filmem pt. 'Zielona Granica', w których następowałyby nawiązania, zestawienia lub porównania osoby uprawnionej, jej twórczości lub działalności ze zbrodniczymi reżimami autorytarnymi, znanymi z historii lub współczesnymi (np. III Rzesza, Związek Sowiecki, stalinizm, putinizm)".

Sąd okręgowy w ramach zabezpieczenia zakazał także Ziobrze "wypowiadania się publicznie, w tym w mediach, na temat uprawnionej lub jej twórczości filmowej, w związku z wyreżyserowanym filmem +Zielona Granica+, w których to wypowiedziach następowałyby nawiązania, zestawienia lub porównania osoby uprawnionej, jej twórczości lub działalności ze zbrodniczymi reżimami autorytarnymi, znanymi z historii lub współczesnymi (np. III Rzesza, Związek Sowiecki, stalinizm, putinizm)".

"Sąd oddalił wniosek w pozostałym zakresie i wyznaczył uprawnionej termin dwóch tygodni na złożenie pozwu o ochronę dóbr osobistych przeciwko obowiązanemu uczestnikowi. Postanowienie jest nieprawomocne, przysługuje od niego zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie" - przekazała ponadto sędzia Urbańska.

Zdaniem Zbigniewa Ziobry rozstrzygnięcie sądu jest zamachem na wolność słowa i wolność debaty publicznej w Polsce, którą gwarantuje konstytucja.

"Zielona granica": Ponad 130 tys. widzów w premierowy weekend

Film "Zielona Granica" miał swoją premierę 5 września podczas 80. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji i został uhonorowany Nagrodą Specjalną jury. "Zielona granica" ma być również pokazana w Watykanie i na festiwalu filmowym Tertio Millennio w Rzymie.

"Film opowiada o tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Przedstawia odpowiedzi polityków, sił zbrojnych, uchodźców, aktywistów i mieszkańców regionu na to wyzwanie. Zależało nam, by uchwycić ten temat w całej jego złożoności. Chcieliśmy również udzielić głosu tym, którzy są go pozbawieni" - powiedziała Agnieszka Holland podczas konferencji na festiwalu w Wenecji.

W filmie przeplatają się trzy perspektywy - uchodźców, polskich aktywistów i strażników granicznych. "Zielona granica" jest opowieścią o ludziach. O ludziach postawionych w sytuacjach granicznych.

W obsadzie międzynarodowej koprodukcji wystąpili m.in. Maja Ostaszewska, Tomasz Włosok, Piotr Stramowski, Jaśmina Polak, Marta Stalmierska, Agata Kulesza, Maciej Stuhr i Magdalena Popławska oraz zagraniczni aktorzy - Jalal Altawil, Behi Djanati Atai, Mohamad Al Rashi, Dalia Naous i Joely Mbundu.

Najnowszy film Agnieszki Holland zanotował w kinach najlepsze otwarcie polskiego filmu w tym roku. Tylko przez weekend produkcję obejrzało 137 tysięcy widzów.