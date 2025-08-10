Reklama

Quiz: jak dobrze znasz Marka Kondrata? Tylko najwięksi fani zdobędą 10/10

Oprac.: Karolina Kopeć
1 godz. 28 minut temu

Jak dobrze znasz Marka Kondrata, legendę polskiego kina i teatru? Rozwiąż quiz i sprawdź, czy uda ci się zdobyć komplet punktów.

Marek Kondrat to jeden z najbardziej cenionych polskich aktorów, znany z kultowych ról w filmach takich jak "Dzień świra", "Kiler" czy "Zaklęte rewiry". Choć od lat nie występuje na ekranie, wciąż budzi ogromne zainteresowanie widzów, a jego życie prywatne i zawodowe kryje wiele ciekawostek. W tym quizie sprawdzisz, czy naprawdę znasz jego filmografię i najważniejsze momenty kariery.

