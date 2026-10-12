Quentin Tarantino powraca w zupełnie nowym stylu

Oczekiwanie na dziesiąty film Quentina Tarantino, zapowiadany jako zwieńczenie jego imponującej kariery, zdaje się nie mieć końca. Twórca "Pulp Fiction" i "Wściekłych psów" narobił fanom nadziei, opowiadając w mediach o swoim nowym projekcie "The Movie Critic", który - ku ogromnemu rozczarowaniu widowni - nigdy nie doszedł do skutku. Zdobywca Oscara coraz bardziej dystansuje się od przemysłu filmowego, oddając sequel "Pewnego razu... w Hollywood" w ręce Davida Finchera.

Nie oznacza to jednak jego całkowitego wycofania ze świata filmu. Jak donosi magazyn Deadline, Quentin Tarantino postanowił na jakiś czas oddać się sztuce teatralnej. Napisana przez niego farsa "The Popinjay Cavalier" wiosną 2027 roku będzie miała swoją premierę na West Endzie w Londynie. Na ten moment jej konkretna data premiery nie została ujawniona.

Tarantino napisał sztukę teatralną. Znamy głównego aktora

Miłośników komedii ucieszy zapewne fakt, że główną rolę w nadchodzącej sztuce Tarantino odegra słynny brytyjski komik Sacha Baron Cohen, który podzielił się z fanami tą nowiną w opublikowanym w mediach oświadczeniu.

"Quentin do mnie zadzwonił; zgodziłem się, zanim zdążył wypowiedzieć swoje pierwsze 'motherf***er'". Kiedy dzwoni najlepszy reżyser na świecie, nie zadaje się pytań" - napisał aktor.

Gwiazdor "Dyktatora" to jak na razie jedyny potwierdzony członek obsady "The Popinjay Cavalier". Choć nie wiemy zbyt wiele o fabule nadchodzącej sztuki, jest zapowiadana jako "żywiołowa komedia o intrygach i przebierankach" inspirowana słynnymi widowiskami teatralnymi w Europie na początku XIX wieku.

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"Obserwowanie Quentina w akcji na sali prób to niezwykłe doświadczenie. Jego radość ze współpracy z aktorami, szermierzami, akrobatami, muzykami i naszym zespołem kreatywnym jest zaraźliwa. To wielka przyjemność słyszeć, jak jego barwny język ożywa, i odkrywać jego świat na scenie" - mówili producenci sztuki Sonia Friedman i Tom Rothman.

"Teraz w samym centrum tego wszystkiego mamy Sachę Barona Cohena - nieustraszonego, pomysłowego aktora, który wnosi do tej roli dowcip, nutę łobuzerstwa i śmiałość" - dodali.

Zarówno dla Sachy Barona Cohena, jak i Quentina Tarantino, będzie to debiutancki występ na West Endzie.