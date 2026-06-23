Quentin Tarantino i Kylie Minogue? Zaskakująca obsada nowego filmu

Quentin Tarantino, Kylie Minogue i inne gwiazdy w obsadzie nowego filmu Jamiego Adamsa

Trwają zdjęcia do filmu "Tangled Up in Blue" walijskiego reżysera Jamiego Adamsa. Produkcja realizowana jest w Walii i już wzbudza spore zainteresowanie, głównie ze względu na zaskakującą obsadę.

Na ekranie zobaczymy bowiem gwiazdy kina i muzyki. W filmie występują m.in. twórca kultowych obrazów "Pulp Fiction", "Kill Bill" czy "Wściekłe psy" - Quentin Tarantino, legenda muzyki pop Kylie Minogue, jak również brytyjski aktor Jason Isaacs, (Lucjusz Malfoy z serii o "Harrym Potterze"), amerykańska aktorka Allison Williams ("Dziewczyny"), aktorka, tancerka i modelka Sofia Boutella ("Mumia") czy amerykański raper, producent, aktor i reżyser RZA.

Jak informuje PAP, informacje o nowym filmie pojawiły się po tym, jak mieszkańcy nadmorskiego miasta Porthcawl w Walii zauważyli Quentina Tarantino i Kylie Minogue podczas zdjęć realizowanych w lokalnych plenerach.

"Quentin jest zaintrygowany i chce porozmawiać"

W rozmowie z magazynem "Variety" Jamie Adams zdradził, że zaproponował Tarantino w swoim filmie rolę bogatego dobroczyńcy, pisząc do niego bezpośrednio list.

"Wysłałem mu zarys fabuły i list. Po prostu szczerze wierzyłem w niego jako aktora. Nie sądziłem, że dostanę odpowiedź. Ale dwa tygodnie później jego agent napisał e-maila, że Quentin jest zaintrygowany i chce porozmawiać" - wyznał walijski reżyser.

"Tangled Up in Blue" będzie kolejnym wspólnym przedsięwzięciem Adamsa i Tarantino. Reżyser pracował już wcześniej z twórcą "Pulp Fiction" przy filmie "Only What We Carry", który miał premierę w czerwcu na festiwalu Tribeca Film Festival. W produkcji, zrealizowanej w improwizowanej formule w ciągu zaledwie sześciu dni, wystąpili m.in. Simon Pegg, Charlotte Gainsbourg, Sofia Boutella oraz Tarantino.