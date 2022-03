"Żyć można pięknie i swobodnie, lecz my zbłądziliśmy. Chciwość zatruła dusze ludzi - sprawiła, że świat jest podzielony barykadami nienawiści - prowadziła nas defiladowym krokiem wprost ku nędzy i rozlewowi krwi (...) Wiedza zrobiła z nas cyników: inteligencja pozbawiła nas wrażliwości i dobroci. Za dużo myślimy, a za mało czujemy. Bardziej niż maszynerii potrzeba nam ludzkości. Bardziej niż inteligencji potrzeba nam dobroci i łagodności. Bez tych cech życie będzie brutalne, a my będziemy zgubieni" - mówi w finale "Dyktatora" bohater Chaplina.

Popularność na YouTubie zyskuje w ostatnich dniach finałowa scena z podłożoną muzyką Hansa Zimmera z filmu "Incepcja" .



Jedną ze scen "Dyktatora", w której bohater Charliego Chaplina bawi się nadmuchiwanym globusem, włoski artysta Mauro Biani zestawił niedawno z wizerunkiem Władimira Putina, dodając podpis:"Riconosco tutto ( czyli "Uznaję wszystko").

"Dyktator": Charlie Chaplin ośmiesza Hitlera

"Dyktator" trafił na ekrany amerykańskich kin 15 października 1940 roku. Legendarny komik sparodiował w nim postać Adolfa Hitlera. Zdjęcia do swej pierwszej dźwiękowej produkcji Chaplin rozpoczął we wrześniu 1939 roku, sześć dni po zaatakowaniu Polski przez wojska III Rzeszy.

Wideo Charlie Chaplin - Complete Globe Scene - The Great Dictator

Według Jürgena Trimborna, autora biografii Leni Riefenstahl, Charlie Chaplin podjął decyzję o nakręceniu satyry na Hitlera po obejrzeniu jej filmu "Triumf woli", będącym sztandarowym dziełem nazistowskiej propagandy filmowej. W odróżnieniu od reakcji innego wybitnego reżysera Rene Claira, który był szczerze przerażony ideologicznym potencjałem filmu Riefenstahl, Chaplina szczerze rozbawiła teatralna gestykulacja Hitlera, którą uwieczniła na filmowej taśmie niemiecka reżyserka. Jeszcze w trakcie seansu "Triumfu woli" zaczął parodiować zachowanie niemieckiego przywódcy, wkrótce zaprezentował pomysł na komedię wyśmiewającą dyktatorskie zapędy Hitlera.

Przyjaciel Chaplina, Aleksander Korda, twierdził zaś, że pomysł na "Dyktatora" wykiełkował w głowie Chaplina, gdy ten zauważył, że sceniczny wizerunek aktora przypomina wygląd Adolfa Hitlera. Chaplin odkrył, że on i Hitler urodzili się w podobnym czasie, mają ten sam wzrost i wagę i oboje dorastali w biedzie, by następnie osiągnąć ogromny sukces. Postanowił więc wykorzystać te podobieństwa, by zaatakować nazistowską ideologię Hitlera w swoim filmie. Chaplin mówił potem, ze gdyby tylko zdawał sobie wtedy sprawę ze skali okrucieństwa nazistów, nie mógłby żartować z ich morderczej manii. Niektórzy nie wierzą jednak w ignorancję Chaplina, mówiąc, że twórca był bardzo dobrze zorientowany w tym, co dzieje się wokół, ale postanowił zrobić swój film mimo wszystko, aby zaatakować nazistowską ideologię.

Hitler obejrzał "Dyktatora" dwa razy

Produkcja zaczęła się w 1937 roku, kiedy nie wierzono jeszcze w prawdziwe zagrożenie nazizmem. Zupełnie inne nastroje panowały jednak w roku 1940, kiedy film został pokazany. Adolf Hitler zabronił projekcji obrazu na terenie całych Niemiec i we wszystkich okupowanych państwach. Ciekawość jednak zwyciężyła - sam dyktator obejrzał film dwa razy. Niestety jego reakcja nie została zarejestrowana. Chaplin mówił potem, że dałby wszystko, żeby wiedzieć, co Hitler sądził o filmie.

Choć obraz był zakazany we wszystkich okupowanych państwach, niemiecka publiczność miała szansę go zobaczyć podczas jednej projekcji. Na Bałkanach przemycono kopię do wojskowego kina. Ktoś podmienił taśmę z komediową operą i wyświetlił film Chaplina. Niemieccy żołnierze mieli zatem szansę cieszyć się obrazem, dopóki nie zdali sobie sprawy z tego, co oglądali. Część wyszła z kina, inni, jak później zeznawano, strzelali do ekranu.

Chaplin zagrał w "Dyktatorze" dwie role. Poza postacią władcy Tomanii, Hynkla, będącą parodią Hitlera, aktor wcielił się także w żydowskiego fryzjera, który zostaje przez przypadek wzięty za tytułowego dyktatora. "Wszelkie podobieństwo pomiędzy dyktatorem Hynklem a żydowskim golibrodą jest najzupełniej przypadkowe" - od takiego zastrzeżenia rozpoczyna się seans "Dyktatora".

W "Dyktatorze" Chaplin sparodiował także innego faszystowskiego przywódcę - Benita Mussoliniego. We wzorowaną na nim postać Benzina Napaloniego - przywódcy fikcyjnej Bakterii - wcielił się Jack Oakie, który za swą drugoplanową kreację otrzymał nominację do Oscara. Jedną z najzabawniejszych scen w "Dyktatorze" pozostaje utrzymana w slapstickowej konwencji rywalizacja między obydwoma przywódcami, w której każdy z nich próbuje udowodnić swoją wyższość, starając się podnieść na fotelu fryzjerskim.

Wideo Charlie Chaplin - When dictators meet - (Hynkel receives Napoloni, The Great Dictator)

