Szansą na lepsze poznanie Marka Kondrata , zarówno od strony zawodowej, jak i prywatnej, jest niedawno wydana książka "Pierwsze życie Marka Kondrata" (Wyd. Czerwone i Czarne). Publikacja ta jest zbiorem wywiadów, które Jacek Wakar przeprowadził z aktorami i reżyserami z kręgu znajomych legendy polskiego kina. Wśród jego rozmówców jest Renata Dancewicz , która w latach 90. była niemal etatową partnerką Marka Kondrata przed kamerą.



Jeden z wątków ich konwersacji dotyczył "Pułkownika Kwiatkowskiego" , w którym Kondrat wcielił się w lekarza wojskowego podszywającego się pod pułkownika UB, by zwolnić z aresztu więźniów politycznych. Z kolei Dancewicz kreowała postać jego sąsiadki Krysi, której serce Kwiatkowski zdobywa. Pytana o anegdoty z planu, wspomniała, że utkwiło jej w pamięci, że Kondrat nie rozumiał sceny, kiedy pułkownik Kwiatkowski widzi półnagą śpiącą Krysię i wybucha płaczem.

"Dziwił się, że ma płakać w takim momencie. 'Dlaczego? No, leży naga kobieta i co?' - mówił. Tej sceny nie było w scenariuszu, Kutz wymyślił ją a vista. Udowodnił, że jest niezrównany w tworzeniu takich bardzo filmowych sekwencji" - opowiadała Dancewicz.

"Pułkownik Kwiatkowski" 1 / 5 We wtorek, 10 maja 2016, mija dokładnie 20 lat od premiery "Pułkownika Kwiatkowskiego" Kazimierza Kutza według scenariusza Jerzego Stefana Stawińskiego. Tytułowa kreacja pozostaje jedną z najlepszych ról w aktorskim dorobku Marka Kondrata. Źródło: TVP udostępnij

W scenariuszu Jerzego Stefana Stawińskiego nie było żadnej sceny rozbieranej. Jak go przeczytałam, powiedziałam do siebie: 'Jezus Maria, nie ma żadnego rozbierania, cudownie!'. Potem spotkaliśmy się na obiedzie, rozmawiamy i nagle Kazio mówi, że ma fantastyczny pomysł. Słuchałam go i mina mi rzedła. Zrozumiałam, że moje nadzieje były płonne. Marek tej sceny nie chciał zagrać i bardzo śmiesznie się przed nią bronił. Na koniec jednak zagrał ją wspaniale" - relacjonowała.

Marek Kondrat: "Nie wrócę na pewno do kina" 1 / 16 Kiedy Marek Kondrat obchodził 63. urodziny, tak podsumował swoje dotychczasowe życie: "Jestem człowiekiem pogodnym i spełnionym. Wiek przecież mamy w głowie, a ja w głowie mam jeszcze mnóstwo fiołków. Wszystko, co się dzisiaj dzieje, ma dla mnie największą wartość i najlepszy smak. Czuję się owiany dobrym powietrzem. W mojej firmie jestem otoczony młodymi, fajnymi ludźmi. Bo wszyscy, którzy zajmują się winami, są fajni". Na zdjęciu: Marek Kondrat na otwarciu Winoteki "Kondrat Wina Wybrane" we Wrocławiu (2013) Źródło: Agencja FORUM Autor: Bartłomiej Kudowicz udostępnij

Aktorka podsumowała występ Kondrata w "Pułkowniku Kwiatkowskim" stwierdzeniem, że zagrał w nim nie tylko piękną rolę, ale też, jak sądzi, bardzo zgodną ze swoim charakterem - "domorosłego filozofa w trochę czeskim stylu".

Renata Dancewicz: Kariera nigdy nie była moim celem 1 / 10 Do łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej dostała się za drugim razem. Nie ukończyła jej, zrezygnowała po drugim roku. Nie przeszkodziło jej to jednak w rozpoczęciu kariery aktorskiej. Na zdjęciu: Renata Dancewicz na wakacjach w 2000 roku Źródło: Agencja FORUM Autor: Krzysztof Wójcik udostępnij

