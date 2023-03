Do polskich kin film trafi 31 marca. Jak zostanie przyjęty? Czy może oburzymy się, że pluszowy miś straszy dzieci z afisza plakatu? A może będziemy podczas seansów mdleć i wymiotować, jak widzowie horroru sprzed kilku miesięcy "Terrifier 2: Masakra w święta"? To się okaże. Póki co krew w żyłach mrozi fakt, że film zwrócił się już czterdziestokrotnie!

"Puchatek: Krew i miód": Kontrowersje wokół slashera

"Niemal codziennie dostaję petycje, aby powstrzymać dystrybucję filmu w kinach. Kilkakrotnie grożono mi nawet śmiercią. Ludzie pisali, że powiadomią policję, że popełniam przestępstwo" - podkręca atmosferę wokół filmu reżyser Rhys Frake-Waterfield w rozmowie z "Agence France Presse".



Jest też przekonany, że "Puchatek: Krew i miód" może osiągnąć najwyższy "stosunek budżetu do dochodu finalnego" od czasu "Paranormal Activity", który jest uważany za najbardziej dochodowy horror wszech czasów. Już w tym momencie "Puchatek: Krew i miód" pomnożył w dochodzie 40 razy koszty produkcji.

Natomiast powód wycofania filmu "Puchatek: krew i miód" z kin w Hongkongu okazał się nie mieć nic wspólnego z brutalnymi scenami z horroru. Chiński dystrybutor poinformował, że przyczyną są nieokreślone "powody natury technicznej". Jednak już w 2017 roku BBC informowała, że chińska nazwa Puchatka jest blokowana w portalach społecznościowych. Puchatek przypomina Chińczykom prezydenta Chin Xi Jinpinga i dlatego wykorzystują tę postać do tworzenia GIF-ów.

Co ciekawe, reżyser obrazu Frake-Waterfield zamierza dalej szargać opnie złotych idoli z dzieciństwa. Przez lata przygody Puchatka były licencjonowane przez Walt Disney Studios. Dziś, kiedy miś "wszedł do domeny publicznej", nic nie stoi na przeszkodzie, by twórcy mogli korzystać z jego postaci do tworzenia swoich obrazów filmowych. Dlatego reżyser: "Puchatka: Krew i miód" planuje wyprodukować kolejny horror, tym razem z jelonkiem Bambi w roli głównej. Chce uczynić z niego maszynę do zabijania.

"Puchatek: Krew i miód": O czym opowiada film?

Do tej pory spolegliwy Puchatek był admiratorem prostego życia, biorącym każdy nowy dzień takim, jaki nadszedł. Teraz w slasherze przedstawiono alternatywną historię postaci znanych z opowiadań i bajek dla dzieci. Reżyser Rhys Frake-Waterfield pokazał mieszkańców Stumilowego Lasu jako nieme antropomorficzne mutanty polujące na ludzi.

W dzieciństwie Krzyś odkrył w Stumilowym Lesie dziwaczne stworzenia. Zaczął je dokarmiać i zaprzyjaźnił się z nimi, choć ich zdeformowane ciała przypominały ludzi z głowami zwierząt. Była Sowa, Królik, Prosiaczek i najlepszy przyjaciel Krzysia - Puchatek. Jednak pewnego dnia chłopiec opuścił przyjaciół i pojechał do collage'u. Wtedy Puchatek, Prosiaczek i reszta zaczęli głodować. Kiedy desperacja zmusiła ich do kanibalizmu, mocno wpłynęło to na ich psychikę. Kiedy po latach Krzyś wrócił do Stumilowego Lasu jako dorosły, mocno się zdziwił...