"Puchatek: Krew i miód": O czym jest film?

" Puchatek: Krew i miód " (oryg. "Winnie The Pooh: Blood and Honey") to historia, która dzieje się wiele lat po tym, jak Krzyś dorósł i opuścił Stumilowy Las oraz swoich wiernych kompanów Kubusia i Prosiaczka, by rozpocząć dorosłe życie. Piękne czasy przyjaźni i przygód to już przeszłość.

Samotni i zgorzkniali Kubuś i Prosiaczek pogrążają się w smutku i pielęgnują w sobie gniew, który zmienia ich w dzikie bestie. Ich przysmakiem już nie jest miód, ale ludzka krew. A po nocach śnią o okrutnej zemście na dawnym przyjacielu.

Tymczasem niczego niepodejrzewający Krzyś powraca, by przedstawić im swoją ukochaną. Nie wie, że nie wchodzi się dwa razy do tego samego lasu.

"Puchatek: Krew i miód": Burza w sieci

Zanim padł pierwszy klaps na planie "Puchatek: Krew i miód" w reżyserii Rhysa Frake-Waterfielda, w sieci już huczało od plotek i spekulacji. Fani tego gatunku prześcigali się w sugestiach, czy produkcja będzie równie brutalna i pełna ekstremalnej przemocy jak "Terrifier 2: Masakra w święta".

Najwięcej kontrowersji wywołało zdjęcie umazanego krwią Puchatka, który zbliża się uzbrojony w nóż do jednej z bohaterek, która - niczego nie podejrzewając - siedzi w skąpym bikini w wannie z hydromasażem.

"Z dnia na dzień zrobiło się o filmie głośno. Ludzie zaczęli o niego pytać. Pisali, że są ciekawi, kiedy będzie gotowy, i gdzie będzie go można obejrzeć. Scott był zachwycony. Przekonywał mnie, że taka burza w Internecie to dobra wróżba na przyszłość" - powiedział reżyser w jednym z wywiadów.



"Puchatek: Krew i miód": Jeden z najgorszych filmów wszech czasów

"Puchatek: Krew i miód" jest oficjalnie jednym z najgorzej ocenianych filmów w historii. Według serwisu Rotten Tomatoes ocena krytyków spadła tak nisko, że film wylądował na liście 100 najgorszych filmów wszech czasów.