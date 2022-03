W ramach trasy promocyjnej serialu Taylora Sheridana "1883", który Samowi Elliottowi może przynieść nominację do nagrody Emmy, popularny aktor wystąpił w podcaście Marca Marona "WTF". Kojarzący się z Dzikim Zachodem i kowbojami gwiazdor z grubej rury rozpoczął tę rozmowę.



"Chcesz porozmawiać o tym gównianym filmie?" - zareagował na pytanie o "Psie pazury" . A potem wygłosił tyradę. "Nie podobał mi się, k.... I powiem ci, dlaczego. Obejrzałem go, gdy w Teksasie kręciłem '1883'. W 'LA Times' zobaczyłem opinię na temat tego filmu, w której wyczytałem, że rozprawia się amerykańskim mitem. Co, k...? Rozprawia się z amerykańskim mitem? Zrobili film, w którym bohaterowie wyglądają jak Chipppendalesi. Pamiętasz ich z tamtych czasów? A tak wyglądają ci pie... kowboje w tym filmie. Biegają bez koszulek, a cały film upstrzony jest aluzjami do homoseksualizmu" - powiedział Elliott.



Aktor nie szczędził też słów krytyki Jane Campion . "Co, k..., zrobiła ta kobieta? Jest wspaniałą reżyserką i uwielbiam jej poprzednie filmy, ale co kobieta z Nowej Zelandii wie o amerykańskim Zachodzie? I czemu nakręciła ten film w Nowej Zelandii, którą nazwała Montaną? Wku... mnie tym. Mitem jest, że przy bydle pracowali tylko sami macho faceci. Niedawno wróciłem z Teksasu, gdzie przebywałem z całymi rodzinami, nie mężczyznami, ale dużymi, wielopokoleniowymi rodzinami. Całe ich życie to bycie kowbojami. Kiedy więc zobaczyłem ten film, pomyślałem tylko: 'Co do c...?!'" - stwierdził aktor.

Oberwało się też odtwórcy głównej roli. " Benedict Cumberbatch przez cały film łazi w ochraniaczach na spodnie. Ma ich dwie pary. Ciągle w nich chodzi, a na konia wsiadł może raz. Wchodzi do domu, idzie po pie... schodach, kładzie się w tych ochraniaczach na łóżko i gra na banjo. Co do c...? Gdzie w tym westernie jest western? Odbieram to bardzo osobiście" - zakończył swoją recenzję Elliott. A jako przykład swojego ulubionego westernu podał "Poszukiwaczy" Johna Forda .



