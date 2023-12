"Przywrócone arcydzieła": Maria Pakulnis i "Dekalog III" w Krakowie

"Przywrócone arcydzieła": "Dekalog III" i Maria Pakulnis w Krakowie

W ramach cyklu "Przywrócone arcydzieła" - 4 grudnia - widzowie obejrzą film Krzysztofa Kieślowskiego "Dekalog III" . To będzie już 79. spotkanie cyklu organizowanego w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie. Po projekcji z publicznością spotka się Maria Pakulnis .



Premiera trzeciego odcinka "Dekalogu" odbyła się 10 grudnia 1989 roku, trzydzieści cztery lata temu.

"Grudzień 2023 jest również nieprzypadkowy. Zmieniło się tak wiele, ale wcale nie to, co stanowi sedno tego wstrząsającego filmu. Samotność globalna, niewiele mająca wspólnego ze znajomymi, przyjaciółmi nawet. Samotność egzystencjalna, która boli zwłaszcza w wigilię. 4 grudnia, w ostatniej w tym roku odsłonie 'Przywróconych arcydzieł', będziemy oglądali "Dekalog' w towarzystwie filmowej Ewy, Marii Pakulnis" - pisze Łukasz Maciejewski.

"Bardzo lubię ten odcinek 'Dekalogu'. Jeden z lepszych scenariuszy Piesiewicza, muzyka Preisnera, ale także wybitne zdjęcia nocnej Warszawy autorstwa nieodżałowanego Piotra Sobocińskiego, wreszcie aktorstwo: wyciszony, subtelny Olbrychski, dobry drugi plan Szczepkowskiej, a nawet cudny epizod Doroty Stalińskiej. Ten film to jednak przede wszystkim ona, Ewa - Maria Pakulnis. W pewnym momencie bohaterka grana przez Pakulnis, mówi: 'Trudno jest być samemu w taką noc'. W błękitnych, przeźroczystych oczach Marii Pakulnis kryje się cały smutek tego świata.

Wybitnej aktorce, we współpracy z Kieślowskim, udało się nie tyle obronić, co zrozumieć intencje cierpiącej manipulatorki, która nie ma już wiele do stracenia. Noc i tak nie będzie ani święta, ani cicha, ani kolędowa. Trzecie przykazanie Dekalogu: 'Pamiętaj, abyś dzień święty święcił', jest przykazaniem wszystkich, także tych, którzy świętować nie mają już siły" - dodaje krytyk filmowy.



Zdjęcie Maria Pakulnis i Daniel Olbrychski w filmie "Dekalog III" / materiały prasowe

O czym opowiada film Dekalog III"?

Akcja filmu rozgrywa się w wigilię świąt Bożego Narodzenia. Janusz rozdaje prezenty w przebraniu Świętego Mikołaja. Niespodziewanie była kochanka Ewa wywabia go z domu i prosi o pomoc, skazując na całonocną wędrówkę po mieście. Ich związek przestał istnieć za obopólną zgodą - tak przynajmniej wydawało się Januszowi. Ewa przystała na to, że mężczyzna wrócił do swojej rodziny. Okazało się jednak, że jej zgoda była pozorna... Teraz nieszczęśliwa kobieta, ogarnięta rozpaczą i zazdrością, próbuje jeszcze raz wskrzesić ich dawny związek.

W filmie przejmujące kreacje stworzyli: Maria Pakulnis (Ewa), Daniel Olbrychski (Janusz) i Joanna Szczepkowska (żona Janusza).



"Jest to jeden z niezliczonych wariantów opowieści o szaleństwie miłości, o miłości w jej najbardziej uciążliwej fazie, gdy utraciła już niemal wszystkie cechy pozytywne, a wciąż intensywna i gwałtowna, przekształca się w siłę destrukcyjną" - pisał o trzeciej części "Dekalogu" jeden z krytyków.