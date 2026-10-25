"Przywrócone arcydzieła": Katarzyna Figura i Jan Peszek w Krakowie

"Przywrócone arcydzieła": Katarzyna Figura, Jan Peszek i "Ubu Król" w Krakowie

"Przywrócone arcydzieła" to autorski program krytyka filmowego Łukasza Maciejewskiego, który przypomina wybitne polskie filmu sprzed lat i ich twórców. Tym razem w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie, w niedzielę, 25 października, widzowie obejrzą film Piotra Szulkina z 2003 roku "Ubu Król". Będzie to już kolejne spotkanie w popularnym cyklu, a w rozmowie po projekcji udział wezmą Katarzyna Figura i Jan Peszek.

"Katarzyna Figura - Ubica, oraz Jan Peszek - Ubu będą gośćmi spotkania wokół Piotra Szulkina po seansie ostatniego filmu w dorobku reżysera: "Ubu Król" z 2003 roku. Oboje otrzymali za kreacje w tym filmie nominacje do Orłów, a Figura także Nagrodę Aktorską na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Szulkin - wizjoner i pesymistyczny prorok przyszłości, w swoich filmach, również w trawestacji opowiadania Alfreda Jarry'ego, którego akcja, jak pamiętamy, rozgrywa się "w Polsce czyli nigdzie", przyglądał się rzeczywistości z niedowierzaniem, sceptycyzmem, z ironią" - zapowiada pokaz filmu Łukasz Maciejewski.

"Szulkin nie miał zbyt wiele litości dla ludzkości, nie miał w sobie wiary, że będzie lepiej. Diagnozował ponurą rzeczywistość lat 80. w unikatowych filmach fantastycznych (polskie SF nigdy nie było lepsze) - kręconych w autorskim, fascynującym stylu. Pożegnanie Szulkina z kinem, reżyser zmarł w 2018 roku, to był zwrot w stronę przeszłości, kostiumu, ale diagnoza równie była okrutna. Sami sobie gotujemy ten los. Wciąż, stale, bez końca" - dodaje pomysłodawca i gospodarz cyklu.

"Ubu Król": fabuła, obada

"Ubu Król" to adaptacja francuskiego dramatu "Ubu Król czyli Polacy" (1888) Alfreda Jarry'ego. W rolach głównych wystąpili: Jan Peszek (jako Ubu) i Katarzyna Figura (Ubica).

Ubu, schlebiając szumowinom i podlizując się ludziom wpływowym, w krwawy sposób przejmuje władzę w państwie pod hasłami walki o wolność i demokrację. Jego głupie i okrutne rządy podporządkowane są tylko jednemu celowi - nabiciu własnej kiesy. Wprowadzane reformy są absurdalne, obywatele biednieją, zaś skarb państwa okazuje się pusty. Ubu, otoczony pochlebcami, wzmaga terror. Podjudzony przez ambasadorów obcych mocarstw wyrusza na wojnę z rosyjskim carem. Wyprawa kończy się klęską. Lud przepędza Ubu i jego żonę. Car przybywa do stolicy. Wspólnie z ambasadorami wybierają nową królową, o której sądzą, że będzie marionetką w ich rękach. Obalony Ubu ucieka do sąsiedniego państwa. Nie traci animuszu, wie, że tacy jak on nie przepadną.

Pokaz filmu "Ubo Król" 25 października o godz. 19:00 w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie. Po nim spotkanie, które poprowadzi Łukasz Maciejewski.