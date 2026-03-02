"Przywrócone arcydzieła" i "Powidoki" Andrzeja Wajdy

W ramach cyklu "Przywrócone arcydzieła" w poniedziałek, 9 marca, widzowie obejrzą film Andrzeja Wajdy z 2016 roku "Powidoki". To ostatnia produkcja w dorobku polskiego twórcy.

Będzie to już 106. spotkanie w popularnym cyklu, a w rozmowie po projekcji filmu udział wezmą: Krystyna Zachwatowicz, Mariusz Bonaszewski, Bronisława Zamachowska, Tomasz Włosok, Irena Melcer, Mateusz Rzeźniczak, Adrian Zaremba, Mateusz Bieryt i Mateusz Janicki.

Tylu gości na scenie Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie dawno nie było.

"Powidoki": Andrzej Wajda o filmie materiały dystrybutora

Bohaterem filmu "Powidoki" jest Władysław Strzemiński - artysta, który nie poddał się socrealizmowi i doświadczył dramatycznych skutków swoich wyborów artystycznych. To film o tym, jak socjalistyczna władza zniszczyła charyzmatycznego, niepokornego człowieka.

Reżyserem "Powidoków" był Andrzej Wajda, autorem scenariusza - Andrzej Mularczyk, zdjęć - Paweł Edelman, scenografii - Marek Warszewski, nad kostiumami pracowała Katarzyna Lewińska, nad charakteryzacją - Janusz Kaleja.

Głównego bohatera, Władysława Strzemińskiego zagrał Bogusław Linda. U jego boku wystąpili młodzi aktorzy: Bronisława Zamachowska, Zofia Wichłacz, Tomasz Włosok, Paulina Gałązka, Mateusz Rusin, Irena Melcer.

"Powidoki": ostatni film w dorobku Andrzeja Wajdy. Wyjątkowi goście na pokazie w Krakowie

"'Powidoki' to ostatni film w dorobku Andrzeja Wajdy i ostatni, w którym wprowadził do kina całą grupę młodych aktorów, mogących dzisiaj, także jako ostatni, powiedzieć: 'Byliśmy aktorami Wajdy'. I dlatego w roku Wajdy zamierzyłem się na pomysł wyjątkowy. Udało się nam zaprosić do Krakowa tę ówczesną młodzież. Grali studentów Strzemińskiego (Bogusław Linda), ale czuli się także, mają prawo tak się poczuć, studentami Andrzeja Wajdy" - zapowiada pokaz i spotkanie Łukasz Maciejewski.

Swój udział w wydarzeniu zapowiedzieli:

gość specjalny Krystyna Zachwatowicz-Wajdowa

Paweł Edelman - autor zdjęć

Mariusz Bonaszewski - odtwórca roli Madejskiego, dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi

oraz młodzi wówczas aktorzy w większości debiutujący "Powidokami" na dużym ekranie:

Bronisława Zamachowska - Nika Strzemińska, córka Władysława

Tomasz Włosok - Roman, student Strzemińskiego

Irena Melcer - Jadzia, studentka Strzemińskiego

Mateusz Rzeźniczak - Mateusz, student Strzemińskiego

Adrian Zaremba - Wojtek, student Strzemińskiego

Mateusz Bieryt - student rzeźby

Mateusz Janicki - lekarz.

Pokaz filmu i spotkanie 9 marca w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie.