Przywrócone arcydzieła: Emilia Krakowska i "Chłopi" w Krakowie

Emilia Krakowska i "Chłopi" w Krakowie

W ramach cyklu "Przywrócone arcydzieła" w czwartek, 11 grudnia, widzowie obejrzą film Jana Rybkowskiego z 1973 roku "Chłopi" . Będzie to już 103. spotkanie w tym cyklu, a w rozmowie po projekcji filmu udział weźmie Emilia Krakowska .



Serial Jana Rybkowskiego znają wszyscy, ale stosunkowo niewielu widzów pamięta, że w 1973, już po premierze trzynastoodcinkowej serii, odbyła się premiera kinowej wersji serialu.

"To powieść, która zyskała dużą sławę na świecie i jest jedną z najczęściej przekładanych, a szkoła tak ją obrzydziła naszej młodzieży, że jest bardzo mało znana w Polsce" - tłumaczył powody zajęcia się "Chłopami" Rybkowski.

"'Chłopów' zobaczymy na dużym ekranie w dwóch częściach, zatytułowanych 'Boryna' i 'Jagna'. Musiałem zrezygnować z epickiej rozlewności, z licznych wątków pobocznych występujących w każdym z odcinków serialu" - tłumaczył Rybkowski na łamach magazynu "Film" (nr 35/1973).

"W konsekwencji saga o chłopskiej społeczności u schyłku XIX wieku przemieniła się w sagę rodu Borynów. Lipiecka gromada jest tłem rodzinnych i psychologicznych konfliktów, które wyeksponowane na plan pierwszy nabierają gwałtowności" - mówił reżyser.

"Film nie powstał drogą mechanicznych skrótów i usuwania zbędnych sekwencji. Większość ważnych scen, zgodnie z istniejącą od początku koncepcją i osobnym scenopisem, kręciliśmy tak, żeby można było je prawidłowo zmontować w skróconej wersji" - dodał.

W serialu i filmie niezapomniane role zagrali Władysław Hańcza (Maciej Boryna), Emilia Krakowska (Jagna), Ignacy Gogolewski (Antek Boryna) i Tadeusz Fijewski (Kuba Socha).

"Przywrócone arcydzieła": pokaz filmu "Chłopi" z 1973 roku

14 grudnia w Krakowie, w grudniowej odsłonie cyklu "Przywrócone arcydzieła" przypomniana zostanie ta mało znana, kinowa wersja serialu. Bohaterką spotkania będzie odtwórczyni roli Jagny, wybitna aktorka Emilia Krakowska.

W książce Łukasza Maciejewskiego "Aktorki" Emilia Krakowska, tak mówiła o tej postaci:

"Jagna była i jest mi bardzo bliska. To skomplikowana, wielowymiarowa postać. Ofiara własnej wyjątkowości. Reymont był przenikliwy; przecież od tamtej pory nic się nie zmieniło, wciąż - zwłaszcza na prowincji - płaci się wysoką cenę za bycie innym, wrażliwszym albo w jakimś stopniu niepasującym do większości. I choć, jak wspominałam, wywodzę się z zupełnie innego szarego środowiska niż bohaterka Chłopów, z Jagną łączyły mnie tęsknota za miłością idealną i wielka, niepoprawna zachłanność na życie".

Spotkanie z aktorką odbędzie się 11 grudnia w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie.