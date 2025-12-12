Przytył do tej roli 17 kilogramów! Dzisiaj Polacy przełączą na Polsat

"Gierek": film biograficzny z Michałem Koterskim

Edward Gierek to w zbiorowej pamięci Polaków jedna z najważniejszych postaci XX wieku, często wywołująca skrajne odczucia. Przy pisaniu scenariusza twórcy filmu inspirację czerpali z wyjątkowych źródeł: relacji bankiera pożyczającego pieniądze krajom bloku wschodniego, opowieści sekretarza, który obserwował czasy gierkowskie ze środka aparatu władzy oraz ze wspomnień doradcy, który pomagał Gierkowi zmieniać i modernizować polską gospodarkę.

Producent filmu Heatcliff Janusz Iwanowski prawie 30 lat gromadził informacje, które pomogły scenarzystom nadać ostateczny kształt filmowej historii. Sekretarza Gierka znał osobiście, to z nim podczas spotkań od lat porządkował wiedzę, zwłaszcza dotyczącą życia prywatnego Gierka. Akcja filmu toczy się w latach 1970-1982, od momentu, kiedy Gierek zostaje I sekretarzem KC PZPR, do końca jego internowania.

"Ale nie będzie to film polityczny. Pokazujemy Edwarda Gierka za kulisami władzy, czyli to, czego ludzie dotychczas nie wiedzieli. Relacje rodzinne, które nigdy nie ujrzały światła dziennego, będą istotną częścią tej historii, a sam Gierek zaskoczy niejednego widza" - zapewniał producent.

Za reżyserię filmu odpowiedzialny jest Michał Węgrzyn. Scenariusz napisali Rafał Woś, Michał Kalicki i Krzysztof Tyszowiecki, którzy współpracowali już z Węgrzynem przy poprzednim projekcie - "Procederze" z 2019 roku.

Zdjęcie Michał Koterski w scenie z filmu "Gierek" / Karolina Grabowska / materiały prasowe

Michał Koterski, który specjalnie do roli przytył aż 17 kilogramów, nazwał pracę nad "Gierkiem" "jedną z najpiękniejszych a zarazem najtrudniejszych przygód filmowych w moim życiu".



"Dziękuję Bogu i sobie, że udało mi się 6 lat temu zawalczyć o siebie i uwierzyć, że moje życie może wygadać inaczej i mogą się jeszcze spełnić moje najskrytsze marzenia" - dodał aktor.

W filmie zobaczymy też: Małgorzatę Kożuchowską, Rafała Zawieruchę, Cezarego Żaka (Leonid Breżniew), Jana Frycza (prymas Wyszyński), Ewę Ziętek, Kubę Józefowicza, Nicole Bogdanowicz, Phillipe'a Tłokińskiego, Klaudię Halejcio oraz Natalię Lesz.

"Gierek" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja filmu?

Film "Gierek" zostanie wyemitowany już dziś, 12 grudnia o godzinie 20:00 w Polsacie.

