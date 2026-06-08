Pierwsza "Gorączka" w reżyserii Michaela Manna weszła do kin w grudniu 1995 roku. Fabuła skupiała się na pojedynku między hersztem grupy złodziei Neilem McCauleyem (Robert De Niro) i rozpracowującym go policjantem Vincentem Hanną (Al Pacino). Obaj są mistrzami w swoim fachu i darzą się wzajemnym szacunkiem. Jednocześnie wiedzą, że konfrontacja zakończy się śmiercią jednego z nich.

"Gorączka" jest uznawana za jeden z najwybitniejszych filmów sensacyjnych w historii kina. Christopher Nolan przyznaje, że inspirował się nią, tworząc otwarcie swojego "Mrocznego Rycerza".

"Gorączka 2". Leonardo DiCaprio nie wie, kogo zagrać

Jak podał Richtman, Leonardo DiCaprio miałby wcielić się w złodzieja Chrisa Shiherlisa. W pierwszej części postać tę wykreował Val Kilmer. Z kolei Christian Bale przejąłby od Ala Pacino rolę Vincenta Hanny. Natomiast Stephen Graham zagrałby Neila McCauleya, którego wcześniej odtwarzał Robert De Niro. Adam Driver miałby wcielić się w Otisa Lloyda Wardella, psychopatycznego złodzieja i głównego antagonistę "Gorączki 2". Postać nie pojawiła się w pierwszej części.

Według Tapleya jedyną osobą, która została obsadzona, jest Bale, który rzeczywiście wcieli się w Hannę. Reszta zależy od decyzji DiCaprio. Mann planuje od sześciu do siedmiu miesięcy zdjęć. Aktor nie wie jeszcze, na jak długo może się zaangażować. Ma do wyboru mniejszą rolę McCauleya lub większą Shiherlisa.

Co ciekawe, następcą Roberta De Niro chce zostać także Adam Driver. Aktor ma być jednak tak chętny do pracy przy "Gorączce 2", że jest gotowy przyjąć inną rolą. Na dodatek wcześniej informowano, że w McCauleya wcieli się Stephen Graham, gwiazdor miniserialu "Dojrzewanie". Twórcy filmu i reprezentanci aktorów nie odnieśli się do tych rewelacji.

"Gorączka 2". Przyszłość filmu zależna od decyzji Leonardo DiCaprio

"Gorączka 2" powstanie dla wytwórni United Artists, która należy do Amazon MGM Studios. Budżet wyniesie 170 milionów dolarów. Film wyprodukują Mann, Jerry Bruckheimer, Scott Stuber i Nick Nesbit. Producentami wykonawczymi zostali Shane Salerno i Eric Roth.

Mann napisał scenariusz na podstawie powieści z 2022 roku, którą współtowrzył z Meg Gardiner. Zdjęcia mają ruszyć latem 2026 roku. Film nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery. Reżyser jest w trakcie szukania lokacji do filmu.

Tapley zaznaczył, że Amazon MGM Studios dało projektowi zielone światło tylko ze względu na udział DiCaprio. Gdyby aktor zrezygnował, mogłoby to oznaczać kłopoty dla Manna i jego ekipy.



