"K-popowe łowczynie demonów": fenomen opanował cały świat

"Rumi, Mira i Zoey to gwiazdy zespołu Huntrix, które - gdy akurat nie koncertują na wypełnionych po brzegi stadionach - potrafią przedzierzgnąć się w nieposkromione łowczynie demonów, zawsze gotowe ochronić fanów przed wszechobecnymi zagrożeniami nie z tego świata. Razem muszą stawić czoła największemu jak dotąd wrogowi - pełnemu nieodpartego uroku konkurencyjnemu boysbandowi, Saja Boys, którego członkami tak naprawdę są demony" - czytamy w opisie animacji "K-popowe łowczynie demonów", która od 20 czerwca 2025 roku podbija serca międzynarodowej publiczności. Film zapisał się już w historii platformy Netflix i stał się najczęściej oglądanym tytułem w historii serwisu.

Historia łowczyń przeplatana stworzonym na potrzeby produkcji chwytliwymi k-popowymi melodiami oczarowała cały świat. Podczas tegorocznego rozdania nagród Grammy utwór "Golden" otrzymał statuetkę w kategorii Najlepsza piosenka napisana specjalnie dla formy wizualnej. Niedawno produkcja zdobyła także dwa Złote Globy i ma szansę na dwa Oscary: za najlepszą muzykę i dla najlepszego pełnometrażowgo filmu animowanego.

"K-popowe łowczynie demonów": powstanie druga część?

Choć jeszcze do niedawna druga część "K-popowych łowczyń demonów" była brana za pewnik, reżyserka Maggie Kang zaczęła studzić entuzjazm widzów. Artystka poinformowała w najnowszym wywiadzie, że nie rozpoczęto jeszcze rozmów na temat dalszego rozwoju serii.

"Jest tak wiele możliwości, ale szczerze mówiąc, nie było jeszcze czasu, aby naprawdę o czymkolwiek pomyśleć" - mówiła magazynowi "People"

"Nasze kreatywne umysły odpoczywają na kanapie" - dodała żartobliwie.

Nieco wcześniej Kang udzieliła wywiadu dla BBC Entertainment, w którym nie wykluczyła opcji powstania kontynuacji. Wiadomo jednak, że żadne decyzje nie zostały jeszcze oficjalnie podjęte:

"Z pewnością możemy zrobić więcej z postaciami w tym świecie. Cokolwiek by nie powstało, jest to historia, która zasługuje na sequel i będzie to coś, co sami chcielibyśmy obejrzeć".

Zobacz też:

Polski film sci-fi przeszedł niezauważony. Teraz podbija streaming