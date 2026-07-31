Przystojny brzydal? Rozkochiwał w sobie najpiękniejsze kobiety świata

Dla wielu widzów na zawsze pozostanie on bezwzględnym Vinzem z "Nienawiści", impulsywnym Marcusem z "Nieodwracalnych", niekonwencjonalnym policjantem w "Purpurowych rzekach". Tymczasem w "Historiach równoległych", uznanego irańskiego reżysera Ashgara Farhadiego, Vincent Cassel po raz kolejny udowadnia, że znakomicie odnajduje się tam, gdzie emocje są ważniejsze od efektownych scen akcji.

Choć dziś jest jedną z największych gwiazd europejskiego kina, jego droga na szczyt wcale nie była oczywista.

Syn aktora

Vincent Cassel, a właściwie Vincent Georges Pierre Crochon, urodził się 23 listopada 1966 roku w Paryżu. Jest synem cenionego francuskiego aktora Jeana-Pierre'a Cassela. Od początku jednak zależało mu na tym, by nie korzystać z rodzinnego nazwiska jako przepustki do kariery. Zamiast spokojnego dzieciństwa w świecie artystycznych salonów wybierał taniec i uliczną muzykę.

Mało kto pamięta, że zanim na dobre związał się z aktorstwem, fascynował się akrobatyką, breakdancem i sztukami walki. To właśnie ta fizyczność i charakterystyczna ekspresja sprawiły, że szybko zaczął otrzymywać role mężczyzn nieprzewidywalnych, niebezpiecznych i pełnych wewnętrznych sprzeczności.

Przełom

Prawdziwa eksplozja popularności nastąpiła w 1995 roku za sprawą filmu "Nienawiść" Mathieu Kassovitza. Rola agresywnego, zbuntowanego Vinza uczyniła z Cassela symbol nowego francuskiego kina. Krytycy byli zachwyceni, a producenci z całego świata zaczęli dostrzegać w nim aktora, który potrafi zagrać zarówno brutalność, jak i ogromną wrażliwość.

Później przyszły kolejne głośne produkcje: "Doberman", "Purpurowe rzeki", "Ocean's Twelve: Dogrywka", "Ocean's Thirteen", "Czarny łabędź", "Westworld", "Jason Borune" czy dwuczęściowa ekranizacja prozy Aleksandra Dumas "Trzej muszkieterowie". Cassel z powodzeniem łączy kino autorskie z wielkimi hollywoodzkimi widowiskami, nie tracąc przy tym swojej artystycznej wiarygodności.

Z dala od fleszy

Choć przez lata związany był z Moniką Bellucci, jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd kina, w życiu prywatnym zawsze stara się unikać medialnego zgiełku. Od lat pasjonuje się brazylijskim jiu-jitsu, surfingiem i capoeirą. Dużą część czasu spędzał w Brazylii, której kultura i styl życia od dawna go fascynują.

Po rozstaniu z Bellucci ożenił się z modelką, Tiną Kunakey, z którą ma trzecią córkę, Amazonie (pierwsze dwie, Deva i Léonie, są ze związku z Włoszką). Ich małżeństwo przetrwało kilka lat. Obecnie aktor związany jest z brazylijską modelką Narą Baptiste. W 2025 roku para powitała na świecie syna Caetano, a Cassel po raz czwarty został ojcem.

Wbrew ryzyku

Cassel od lat udowadnia, że nie interesuje go łatwe szufladkowanie. Raz gra bezwzględnych przestępców, innym razem stróżów prawa, a jeszcze innym zagubionych romantyków czy bohaterów uwikłanych w dylematy moralne. Właśnie dlatego współpraca z Ashgarem Farhadim wydaje się naturalnym krokiem w jego karierze. Zresztą reżyser od dawna myślał o tym, by zatrudnić Francuza. W wywiadzie dla magazynu "Positif" Farhadi powiedział: "To ikona kina, ale także świetny aktor. Zachwyciła mnie jego rola w 'Nienawiści' i w zasadzie już od tamtego czasu chciałem z nim pracować".

W "Historiach równoległych" Cassel ponownie sięga po to, co w jego wykonaniu najbardziej fascynuje - emocjonalną niejednoznaczność i autentyczność. To kolejny dowód na to, że po ponad trzech dekadach na ekranie Victor Cassel wciąż potrafi zaskakiwać i pozostaje jednym z najbardziej magnetycznych aktorów swojego pokolenia. Bo choć ma status gwiazdy światowego formatu sprawia wrażenie artysty, który bardziej od czerwonych dywanów ceni role wymagające odwagi. I właśnie dlatego publiczność wciąż chce go oglądać na ekranie.

"Historie równoległe": Fabuła

W poszukiwaniu inspiracji do nowej powieści Sylvie zaczyna podglądać mieszkających naprzeciwko braci i ich tajemniczą, piękna przyjaciółkę. Kiedy Sylvie zatrudnia do pomocy w codziennych obowiązkach młodego Adama, nie spodziewa się, że wkroczy on tak zdecydowanie w życie jej i obserwowanych przez nią braci. Adam spróbuje przekroczyć niebezpieczną granicę między fikcją kreowaną przez Sylvie, a rzeczywistością rodzącego się na ich oczach miłosnego trójkąta.

"Historie równoległe" [trailer] materiały prasowe



