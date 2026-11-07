Patrick Stewart i Ian McKellen: najpiękniejsza przyjaźń w Hollywood

Drogi Stewarta i McKellena po raz pierwszy skrzyżowały się pod koniec lat 70. XX wieku. W 1977 roku wystąpili w sztuce "Every Good Boy Deserves Favour" Toma Stopparda, kiedy obaj należeli do zespołu Royal Shakespeare Company. "Podziwiałem go od początków jego kariery" - mówił Patrick Stewart w wywiadzie z The Guardian w 2019 roku.

Ich więź stała się nierozerwalna dopiero kilkanaście lat później, podczas pracy nad filmami o przygodach X-Menów. Pierwsza część trylogii zadebiutowała na ekranach kin w 2000 roku. Stewart wcielał się w Profesora X, McKellen - Magneto. "Dopiero w ciągu ostatnich kilku dekad staliśmy się dla siebie jak bracia" - opowiadał w 2022 roku Stewart, również na łamach brytyjskiego The Guardian.

"Przy tego typu filmach więcej czasu spędza się w przyczepie niż przed kamerą" - wyznał z kolei Patrick Stewart w jednej z rozmów z serwisem Wired w 2020 roku. "Spędzaliśmy czas razem z Ianem, pijąc herbatę, a popołudniami nawet coś nieco mocniejszego. Dzięki temu lepiej się poznaliśmy".

Patrick Stewart i Ian McKellen: swoją przyjaźń zawdzięczają filmom o superbohaterach

Kilka lat wcześniej, podczas wystąpienia na Uniwersytecie Nowojorskim, stojący obok McKellena Stewart opowiadał: "To właśnie dzięki "X-Menom" tak naprawdę dobrze się poznaliśmy. Na planie filmu z tej serii spędza się bowiem znacznie więcej czasu w przyczepie niż na samej pracy przed kamerą, a przyczepy te są niezwykle luksusowe.

Mieliśmy przyczepy stojące obok siebie, więc przesiadywaliśmy w nich, rozmawiając i wspominając dawne czasy. Dowiedziałem się o nim bardzo wiele, on o mnie też. Odkryliśmy, że w naszych karierach jest mnóstwo punktów wspólnych, ale też wiele obszarów, w których nie łączyło nas niemal nic".

W innym wywiadzie powiedział z kolei: "To jest to, za co jestem 'X-Menom' wdzięczny najbardziej - za to, że wprowadzili Iana do mojego życia".

Przez lata Patrick Stewart wspierał także Iana McKellena w walce o równość.

"Nigdy nie było takiego momentu, w którym podjąłbym intelektualną decyzję, że będę zwolennikiem praw obywatelskich osób homoseksualnych. Zawsze był to wybór naturalny i oczywisty" - powiedział dosadnie Patrick Stewart w rozmowie z magazynem The Advocate w 2015 roku. "Później, gdy poznałem znanych działaczy, takich jak Ian McKellen, z ogromną chęcią włączałem się w kampanie, brałem udział w marszach i udzielałem wsparcia na wszelkie możliwe sposoby. Zawsze uważałem, że wokół tej sprawy robi się zdecydowanie zbyt wiele zamieszania".

Ian McKellen i Patrick Stewart J. Countess Getty Images

Patrick Stewart i Ian McKellen: wielokrotnie ze sobą współpracowali

Na przestrzeni lat Patrick Stewart i Ian McKellen wielokrotnie razem współpracowali. Nie tylko na planie filmowym, ale także na deskach teatru. W 2009 roku wystąpili w "Czekając na Godota".

Jak przypomina serwis People, w tamtym czasie przyjaciele z innej teatralnej produkcji na West Endzie zaczęli żartować na temat przyjaźni obu panów. O sytuacji napisała Judi Dench w wydanej w 2026 roku biografii "Is It Too Late to Make a Run For It?". Znajomi aktorzy zaczęli plotkować między sobą, że Stewart i McKellen kupili dom, mają psa i zaadoptowali razem dziecko.

Cztery lata później, w 2013 roku, grali na przemian w dwóch sztukach - wymienionej wyżej "Czekając na Godota" oraz "No Man's Land" Harolda Pintera. Po zakończeniu wystawiania obu spektakli McKellen był zdruzgotany.

"Pamiętam to doskonale" - żartował na antenie CBS News w tym samym roku Stewart. "Cała sytuacja została uwieczniona na nagraniu. Kiedy po naszym ostatnim przedstawieniu opadła kurtyna, on [McKellen - przyp. red.] udał się za kulisy, usiadł na kamiennych schodach i wybuchnął płaczem. Był załamany tym, że to już koniec".

"Tak, miałem złamane serce" - dodał w tej rozmowie Ian McKellen. "Mieliśmy się pożegnać. Ty miałeś zająć się innymi sprawami, a ja czułem, że już nigdy nie będę tak szczęśliwy".

Również w 2013 roku McKellen udzielił ślubu Stewartowi i Sunny Ozell. Później serialowy kapitan Picard wyznał, że tak oficjalnie i legalnie wiążąca ceremonia miała miejsce w meksykańskiej restauracji w Los Angeles. Dlaczego? Ponieważ Ian McKellen nie miał uprawnień do udzielania ślubu w Nevadzie, gdzie odbywała się pierwsza uroczystość.

Ian McKellen i Patrick Stewart Tim P. Whitby Getty Images

Patrick Stewart i Ian McKellen: "miał serce na dłoni"

Patrick Stewart zmarł 29 października 2026 roku po krótkiej walce z chorobą Alzheimera oraz otępieniem z ciałami Lewy'ego.

"Nosił serce na dłoni, dzięki czemu był człowiekiem, na którym można było polegać, którego można było podziwiać, a w moim przypadku także pokochać" - wspominał swojego przyjaciela Ian McKellen. "Poznaliśmy się pół wieku temu jako ambitni młodzi aktorzy w Royal Shakespeare Company. Dobrze pamiętam sytuację sprzed lat, gdy spotkałem go przypadkiem na ulicy w centrum Londynu. Opowiedział mi wtedy o propozycji objęcia głównej roli w 'Star Treku'. Zapytałem go: 'Patrick, a co z twoją karierą teatralną w Wielkiej Brytanii? Naprawdę chcesz ryzykować i utknąć w Hollywood na długie, długie lata?'. Cóż, podjął to ryzyko i całe szczęście dla nas wszystkich, że tak właśnie zrobił".

Ostatnią rolą Patricka Stewarta jest postać Profesora X w nadchodzącym filmie "Avengers: Doomsday" (premiera została zaplanowana na 18 grudnia). Do hollywoodzkiej produkcji powrócił wraz z Ianem McKellenem.

Zobacz też: Światowy hit pozwolił im nawiązać silniejszą relację. To nie przyjaźń, to braterstwo