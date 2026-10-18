Przyjaźnią się od lat, zagrali razem w filmach. Czytając jego biografię zanosił się płaczem

Michael Douglas i Danny DeVito przyjaźnią się od lat. Czytając jego biografię wybuchnął płaczem

Michael Douglas, legenda Hollywood, wydał ostatnio swoją autobiografię zatytułowaną "One Helluva Ride". Opisuje w niej swoje życie, małżeństwo z Catherinę Zetą-Jones jak i różne anegdoty, wybryki i problemy, jakimi stawiał czoła w przeszłości. Opowiadając o książce w podcaście Happy Sad Confused Josha Horowitza wyznał, że Danny DeVito czytając jego biografię dosłownie zanosił się płaczem.

"[Danny DeVito - przy. red.] ma problemy ze snem, więc czytał tę książkę przez całą noc" - mówił Horowitzowi Douglas. Wspomniał również, że na niektórych fragmentach "po prostu wybuchnął płaczem".

Danny DeVito przed laty uratował życie Douglasowi. Przy okazji zażartował sobie z kolegi

Jak przyznał Douglas, mimo upływu lat nadal przyjaźni się z Dannym DeVito. Aktorzy byli współlokatorami w latach 60., kiedy zaczynali swoje aktorskie kariery. Mało tego, na przestrzeni lat wystąpili razem w kilku filmach, m.in. "Miłość, szmaragd i krokodyl", "Klejnot Nilu", "Wojna państwa Rose" (we wszystkich trzech razem z aktorami wystąpiła Kathleen Turner) czy "Człowiek sukcesu".

"To dla mnie wiele znaczyło, bo on mnie zna" - podsumował Douglas rozmowę i fakt, że DeVito z chęcią przeczytał jego autobiografię. Warto przypomnieć, że lata temu DeVito opowiedział na wizji, że uratował swojemu kumplowi życie.

Podczas zdjęć do "Miłość, szmaragd i krokodyl" Douglas popisywał się przed dziećmi i został ukąszony przez węża. DeVito, który boi się węży, przybył z pomocą i wyssał jad z ręki przyjaciela, przy okazji informując go, że gdyby został ukąszony w inną część ciała… to z pomocą by nie pośpieszył.

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